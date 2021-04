Eheleute aus Korschenbroich : Beim Film „Im Dutzend billiger“ verliebt

Korschenbroich Auf 65 Jahre Ehe können Marianne und Heinrich Höch zurückblicken. Die beiden Korschenbroicher haben sich in den 1950er Jahren im Kino kennengelernt – und ihr Leben hat Parallelen zum Film, den sie damals sahen.

„Im Dutzend billiger“ – so hieß der US-amerikanische Film, bei dem sich Marianne und Heinrich Höch in den 1950er Jahren im Giesenkirchener Kino kennenlernten und seitdem unzertrennlich sind. Am 27. April 1956 gaben sie sich auf dem Standesamt in Korschenbroich und einen Tag später im Nikolauskloster das Ja-Wort. Inzwischen sind die beiden 65 Jahre verheiratet und feiern ihr eisernes Ehejubiläum.