Weihnachtsdekoration demoliert

An diesem Baum wurden Äste abgeschnitten und mitgenommen. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Die Einzelhändler in Kaldenkirchen sind sauer. Ihre Tannen werden geplündert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Die Einzelhändler in der Kaldenkirchener Fußgängerzone sind sauer. Marianne Krambrökers von Jannis Blumenstübchen an der Kehrstraße direkt gegenüber der Pfarrkirche ist empört und weiß nicht, ob sie im kommenden Jahr noch mal mitmacht. Wer in die Fußgängerzone kommt und einmal genau hinschaut, erkennt sofort, warum die Einzelhändler so erbost sind. Direkt auf dem Kirchplatz vor dem Café Noa steht ein gerupfter Weihnachtsbaum. Das ist aber noch kein entsorgter Weihnachtsbaum, der auf die Abfuhr wartet, sondern der Baum gehört zu der Weihnachts-Dekoration in der Fußgängerzone. Anscheinend verstehen das einige Zeitgenossen falsch und bedienen sich selbst, indem sie Äste für den häuslichen Schmuck abschneiden.

Die Dekoration ist keineswegs von der Stadt gestellt, sondern die Einzelhändler und Anrainer der Fußgängerzone haben die Bäume aus eigener Tasche bezahlt. Besonders traurig macht die Händler, die ihre Bäume vor der Ladentür liebevoll dekoriert haben, dass die Dekorationen kaputt gemacht oder gestohlen werden. So hat Marianne Krambrökers die Weihnachtskugeln am Baum mehrfach erneuert. Jetzt sei aber Schluss damit.

Einige Bäume in der Fußgängerzone sind inzwischen ganz nackt, an anderen hängen nur noch Reste. An etlichen Zweigen sind nur noch die Aufhänger der Kugeln zu finden. Die Kugeln selber sind abgerissen und mitgenommen, Scherben sind keine zu sehen. Erzählt wird, dass Kinder oder Jugendliche mit Kugeln Fußball gespielt haben sollen. Gesehen hat das anscheinend noch niemand.

Die meisten Kunden und Besucher der Innenstadt genießen den weihnachtlichen Flair und freuen sich über die Dekoration. Es sei schade, wie eine kleine Gruppe von Vandalen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest trübe. Inzwischen biete jeder Baumarkt oder manche Discounter günstige Weihnachtsbäume an, so dass niemand aus sozialer Not sich einen Baum aus der Dekoration „fringsen“ müsse.

Die gesamte Deko mit Kugeln und Engeln ist „verschwunden“. Foto: Heribert Brinkmann

Viele Kugeln wurden einfach abgerissen. Fotos (3): Heribert Brinkmann. Foto: Heribert Brinkmann