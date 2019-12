Nettetal : Nachspiel zum Heimatpreis 2019

Die Initiative Pro Nettetal übergab ein Spende von 1000 Euro an die Nettetaler Tafel. Die Tafel verteilte Lebensmittel beim Flüchtlingsheim Hermitage in Breyell. Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Interessengemeinschaft Pro Nettetal wehrt sich mit Hilfe eines Anwaltes gegen den Ausschluss vom diesjährigen Wettbewerb.

Als die Nettetaler Tafel mit ihrem Auto das Flüchtlingsheim Hermitage in Breyell besuchte, übergab die Interessengemeinschaft Pro Nettetal eine Spende in Höhe von 1000 Euro an Vorsitzenden Michael Althoff. Zusätzlich wurden die Bilder der Fotoausstellung im Städtischen Krankenhaus als Weihnachtsgeschenke übergeben.

Christoph Schraven, der die Foto-Ausstellung von Hobbyfotografen mit Motiven aus allen Nettetaler Ortsteilen initiiert hatte, wollte sich mit diesem Projekt am Heimatpreis 2019 beteiligen. „Obwohl wir uns genauestens an die Ausschreibung zum Heimatpreis 2019 gehalten haben und die Ausstellung bereits hing, wurden wir vom Wettbewerb ausgeschlossen.“ Pro Nettetal hält dieses Vorgehen für nicht korrekt und hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Es sei nicht auszuschließen, dass bei einer möglichen Teilnahme und Preisvergabe an Pro Nettetal ein noch viel höherer Geldbetrag von Pro Nettetal an die Nettetaler Tafel hätte fließen können. Auch die Nigeriahilfe Nettetal, für die Pro Nettetal bereits 1000 Euro gespendet habe, hätte möglicherweise wesentlich höhere Beträge erhalten.