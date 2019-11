Ausgezeichnet : Heimatpreis für Interessengemeinschaft Heidschnucke

Kalli Lachmuth wirft einen Blick auf die Herde. Die Lachmuths stellen der IG Heidschnucke seit mehreren Jahren eine Streuobstwiese zum Beweiden zur Verfügung. Foto: Interessengemeinschaft Heidschnucke

Moers/Neukirchen-Vluyn Der Kreis Wesel hat in diesem Jahr zum ersten Mal einen Heimatpreis vergeben. Landrat Ansgar Müller zeichnete am Montag gleich drei Preisträger im Niederrhein-Museum in Wesel aus: die Interessengemeinschaft Heidschnucke aus Moers und Neukirchen-Vluyn sowie die Vereine „Kulturkreis Marienthal“ und „Wardt zusammen“.

Die Interessengemeinschaft Heidschnucke ist ein Zusammenschluss, der sich dem Erhalt und der Pflege einer alten und vom Aussterben bedrohten Schafsrasse verschrieben hat. Dazu gehören neben dem Erhalt des traditionellen Schäferberufs die Verarbeitung der Schafsvliese in traditioneller Handarbeit, die Weitergabe des Wissens über Schafe, Schafhaltung/Schäferei und ein Beweidungsprojekt zum Erhalt von Kulturlandschaft. Die Interessengemeinschaft setzt dabei auch gezielt auf generationenübergreifende Projekte mit Kindergärten und Schulen, um die Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu begeistern.