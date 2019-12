Auszeichnung in Rheurdt : Heimatpreis für engagierte Schaephuysener

Auszeichnung in Rheurdt

Rheurdt Sie habe eine Bewegung aufgebaut, die zu einer ganz neuen lokalen Identität des Dorfes Schaephuysen geführt habe, sagt Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen in seiner Laudatio.

Der erste Heimat-Preis der Gemeinde Rheurdt geht an die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine. Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen überreichte am Montagabend die Auszeichnung an den Vorsitzenden Ralf Thier. „Der Preis ist Ansporn, noch mehr zu machen“, sagte er im Ratssaal stellvertretend für die 20 Vereine, die der Interessengemeinschaft angehören. 20 Ratsherren und Ratsfrauen sowie 20 Zuhörer applaudierten lange.