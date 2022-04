Orchestermusik in Moers : NKM erhält viel Applaus für sein Frühjahrskonzert

Moers Die Düsseldorfer Bläsersolisten unterstützten das Niederrheinische Kammerorchester Moers. Gemeinsam brachten die Musiker Werke des norwegischen Komponisten Johan Svendsen und von Max Bruch zu Gehör.

Der Zeitgenosse von Edvard Grieg wurde 1840 in Christiania, dem heutigen Oslo, geboren und studierte in Leipzig das Geigenspiel und Kompositionslehre, ehe er begann, als Dirigent zu arbeiten. Nach mehreren Auslandsreisen leitete er 1871/72 das Leipziger Gewandhausorchester, bevor er in seine Geburtsstadt zurückkehrte. In seinen Kompositionen ist die intensive Beschäftigung mit den Werken von Schumann, Mendelssohn sowie Wagner deutlich hörbar. Wie bei seinem norwegische Landsmann Edvard Grieg finden sich aber auch bei Svendsen starke Bezüge zur skandinavischen Volksmusik.