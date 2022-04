Kammerorchester Neuss mit Solistin : Eines der ersten Konzerte als Hannah

Neuss Wenn Hannah Schlubeck am Sonntag mit dem Neusser Kammerorchester im Zeughaus auftritt, ist es für sie eines der ersten Konzerte als Hannah. Und damit für sie sehr aufregend.

„Für mich ist es sehr wichtig, meinen Weg offen zu gehen, auch offen zu sein für Fragen, meine Geschichte zu erzählen und den Menschen vielleicht ein paar Berührungsängste nehmen zu können. Einige Konzert Besucher kennen mich sicherlich noch als Matthias und werden im ersten Moment erst einmal umdenken müssen“, sagt Schlubeck, die in Deutschland die erste Musikerin mit einem Hochschulabschluss im Fach Panflöte ist. Schon mit sechs Jahren bekam sie ihren ersten Unterricht auf dem Instrument, mit zwölf Jahren wurde sie von dem französischen Panflötisten Jean-Claude Mara gefördert und gab im Alter von 15 Jahren ihre ersten Konzerte. Mittlerweile hat sie mehr als 1500 Konzerte in Kirchen und Konzertsälen gegeben und ein eigenes Label. Der Kontakt zum NKO kam bereits in ihrer Schulzeit zu Stande im Rahmen der erzbischöflichen Musiktage des Bistums Köln, erinnert sich Schlubeck. „Außerdem geben Joachim Neugart und ich immer wieder gemeinsame Konzerte in der Kombination Panflöte und Orgel.“ Und so war sie nicht nur mit ihm auf Australien-Tournee, sondern auch schon öfters zu Gast in Neuss. Dorthin komme sie immer wieder gerne, sie schätzt sowohl das Zeughaus, in dem das Frühlingskonzert am Sonntag, 18 Uhr, stattfindet sowie das Neusser Münster, „mit seiner besonderen Atmosphäre ein faszinierender Ort“.