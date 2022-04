Moers : „Heilige Aussaat“ – Ausstellung zur Samentauschbörse

Diana Finkele, Beate Schielen-Ohl, Eva Marxen, BUrsula Wiltsch und Künstlerin Rita Lazarro in der Ausstellung. Foto: Stadt Moers

Moers Die Künstlerin Rita Lazzaro hat über Monate an einem Kleid aus handgeschöpftem Papier gearbeitet. Daran sind Umschläge mit Pflanzensamen und Nüssen befestigt. Es ist Teil einer Ausstellung im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum.

Die Moerser Künstlerin Rita Lazzaro hat Kunstwerke aus Naturmaterialien geschaffen: Ein Kleid und Bücher aus handgeschöpftem Papier, in die sie verschiedene Pflanzensamen eingearbeitet hat. Die Ausstellung „Die heilige Aussaat“ zur Samentauschbörse, einem Projekt in Zusammenarbeit mit der VHS Moers-Kamp-Lintfort, ist in das Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum eingezogen.