Fußball-Bezirksliga : Erstes Erfolgserlebnis für Budberg in diesem Jahr

Rheinberg Der SVB, der stark ersatzgeschwächt antrat, bezwang den VfL Repelen mit 2:0. Andre Rieger und Benedikt Franke waren die Torschützen. Gästekeeper Jan Kallen hielt einen Strafstoß.

Der Tabellendritte lag bereits nach vier Minuten vorne. Andre Rieger verwandelte einen Handelfmeter, den Florian Preuß verursacht hatte. Nach gut 20 Minuten entschied der Referee erneut auf Strafstoß für den SVB, da VfL-Torhüter Jan Kallen Rieger gelegt hatte. Doch Emir Demiri verschoss, weil der Keeper klasse parierte. Das 2:0 fiel erst in der 83. Minute durch Benedikt Franke. Zuvor war ein Tor von Alfred Appiah wegen Abseits aberkannt worden. SVB-Trainer Tim Wilke: „Wir hätten das zweite Tor viel eher schießen müssen. Ich bin sehr happy, dass wir den Bock umgestoßen haben.“ A-Junior Laurin Severith spielte erstmals von Beginn an. VfL-Coach Nico Pehla: „In der zweiten Halbzeit sahen wir in den ersten 20 Minuten wirklich gut aus. Insgesamt geht der Sieg für Budberg schon in Ordnung.“