Moers: Kinder helfen Kindern aus der Ukraine.

Moers Drei Schüler des Gymnasiums Adolfinum haben Waffel gebacken und diese gegen Spenden verkauft. Den Erlös der Aktion übergaben sie im Rathaus an das in der Flüchtlingsarbeit tätige Netztwerk Mitte. Bürgermeister Christoph Fleischhauer dankte den Jungen.

Waffeln für die „Moerser“ Ukrainer: Die Schulfreunde Tom, Niklas und Irman wollten den Geflüchteten in ihrer Stadt helfen und haben in Asberg selbst gebackene Waffeln gegen eine freiwillige Spende an Nachbarn und Passanten abgegeben. 650,88 Euro kamen bei der knapp vierstündigen Aktion zusammen. Jetzt haben die Schüler des Gymnasiums Adolfinum die Spende im Moerser Rathaus an Stephan Nies vom „Netzwerk Mitte Moers“ übergeben. Der Verein engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.