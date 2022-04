Theater in Moers : Eine fantasievolle Mal- und Erzählstunde

Sarah Mehlfeld ließ sprachlich und mit Pinsel und Farbe die Sehnsüchte und Erfahrungen eines Mannes hör- und sichtbar werden. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Theatergruppe „Compagnie Toit Végétal“ aus Velbert spielte am Montag im Rahmen der diesjährigen Penguin‘s Days für rund 60 Kita- und Grundschulkinder das Stück „Der Mann, der eine Blume sein wollte“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Jeden Tag zur Arbeit gehen, abends fernsehen und hin und wieder mal Fußball spielen, das reicht dem Mann aus dem Kinderbuch von Anja Tuckermann, Mehrdad Zaeri und Uli Krappen schon eine ganze Weile nicht mehr so richtig. Stattdessen wäre er lieber eine große, leuchtende Blume oder – vielleicht sogar noch besser – eine Frau in schönen Kleidern. Das geht nicht? Tat es doch, und zwar im Moerser Schlosstheater. Hier spielte gleich zweimal, am Sonntag für Familien und am Montag für rund 60 Kita- und Grundschulkinder, die Theatergruppe „Compagnie Toit Végétal aus Velbert im Rahmen des diesjährigen Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Penguin’s Days“ das Stück „Der Mann, der eine Blume sein wollte“.

Nachdem das Kinderbuch schon mehrmals von anderen Bühnen als Schauspiel aufgeführt worden war, hatten die Velberter Theatermacher daraus jedoch eher eine fantasievolle Mal- und Erzählstunde gemacht. Begleitet von leisen Klaviertönen ließ die freie Theaterpädagogin, Regisseurin und Sprecherin Sarah Mehlfeld dabei sowohl sprachlich als auch mit Pinsel und Farbe die Sehnsüchte und Erfahrungen eines Mannes hör- und sichtbar werden, der sich „traut aus seinem Alltag auszubrechen und Neues zu wagen“. Entsprechend minimal war die Kulisse, die in diesem Fall aus einem nur mit einer einzigen Lampe beleuchteten Schreibtisch, einer an einen Beamer angeschlossenen Kamera und einer mittelgroßen Videoleinwand bestand.

Info Die Penguin‘s Days enden am Donnerstag Festival Die Vorstellung des Stücks „Der Mann, der eine Blume werden wollte“ der Velberter Theatergruppe „Compagnie Toit, Végétal“ war einer von insgesamt zehn Theaterbeiträgen im Rahmen des diesjährigen 30. Moerser Kinder- und Jugendtheaterfestivals.



Goldener Pinguin Das Festival endet am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr mit der traditionellen Verleihung des „Goldenen Pinguins“ im Moerser Schloss.

Dazu kamen Pinsel, Wasserfarben und eine raffinierte mit diversen Plexiglasscheiben bestückbare Rahmenkonstruktion, mit deren Hilfe die Erzählerin die vom Münchener Tulpan-Verlag zur Verfügung gestellten Originalillustrationen des Kinderbuches in immer wieder neue, spannende Situationen verwandelte. Für die erste legte sie zunächst erst einmal mit sorgfältigen Pinselstrichen einen Bahnübergang mit einer angrenzenden Eisenbahnbrücke frei, um den kleinen Zuschauern dann anschließend in weiteren Bildern die Metamorphose des sich nach einer neuen Existenz als Blume sehnenden Bilderbuchhelden vorzustellen.

All das nahmen die Kita- und Vorschulkinder am Montag noch mit großer Aufmerksamkeit auf. Als Sarah Mehlfeld dann aber dessen weitere Sehnsucht verkündete, sich in eine Frau zu verwandeln, erklang aus dem dunklen Zuschauerraum plötzlich ein unüberhörbar lautes „Was?“. Das gab den Startschuss für weitere Unruhe, was der Botschaft des Stückes zum Thema „Toleranz“ und einem unbefangenen Umgang mit anders denkenden Menschen offenbar nicht ganz entsprach, mit der entsprechenden pädagogischen Nachbearbeitung aber vielleicht doch einen nachhaltigen Anstoß geben dürfte.

Dieser Aspekt zeigte sich in der nach dem Stück von Sarah Mehlfeld anberaumten Fragerunde jedoch noch nicht. Die meisten der an sie gerichteten Fragen drehten sich anfangs hauptsächlich um die technischen Gegebenheiten der Vorstellung, die den Kindern auch ausführlich erklärt wurden. Nur eine kleine Zuschauerin wollte wissen, warum der Held der Geschichte denn überhaupt eine Blume werden wollte. „Ja, warum?“, gab Sarah Mehrfeld die Frage an die anderen kleinen Zuschauer weiter: „Weil der Mann nicht mehr arbeiten wollte“, lautete eine Antwort darauf: „Und weil Blumen gut duften“, eine andere. „Meine Mama hat auch Blumen“, erklärte ein weiterer kleiner Zuschauer und fand damit zahlreiche Nachfolger, was der eigentlichen Botschaft des Stückes jedoch nicht so wirklich entsprach.