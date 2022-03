Blasorchester Praest : Frühjahrskonzert unter veränderten Vorzeichen

Das Blasorchester Praest, das vor fast 70 Jahren gegründet wurde, vereint bis auf den heutigen Tag unterschiedliche Generationen. Allen gemeinsam ist die Leidenschaft zur Musik. Foto: Blasorchester Praest

PRAEST Wegen der Corona-Pandemie probten die Musiker draußen und in einer großen Turnhalle. Das ursprünglich für den März 2022 geplante Konzert wurde auf den 22. Mai verschoben.

Von Monika Hartjes

Im Jahr 1953 wurde das Blasorchester Praest gegründet, feiert also im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das Blasorchester Praest ist am unteren Niederrhein zuhause. Mit einem vielseitigen Repertoire von Marsch-, Pop- und Unterhaltungsmusik sowie konzertanten Werken ist das Blasorchester mit seinen rund 50 aktiven Musikerinnen und Musikern Gast auf vielen Festlichkeiten. Traditionell findet immer im Frühjahr ein großes Konzert statt. Wegen Corona musste es verschoben werden auf Mai. „Wir wollen es als Open-Air-Konzert durchführen und hoffen, dass es am 22. Mai stattfinden kann“, sagt Jugendleiterin Angelika Mölder.

Den Grundstein für das Blasorchester Praest legten die vier Musiker Hans Steltjes, Leo Schoofs, Albert und Willi Verbücheln. Sie trafen sich im Jahr 1953 erstmals zum gemeinsamen Proben im Hause de Wildt-Weeling in Praest-Berg. Schnell steckten sie andere mit ihrer Musikleidenschaft an und noch im selben Jahr fand die erste offizielle Versammlung statt.

Linda Wittenhorst ist eine der Musikerinnen. Ihr gefällt die Stimmung innerhalb des Orchesters. Foto: Wittenhorst

Die Proben des Orchesters wurden bei Jan Mey im „Stübchen“ abgehalten. Die musikalische Leitung oblag anfänglich Johannes Franz senior, später wurde er von seinem Sohn Helmut abgelöst. Der erste offizielle Auftritt fand zum Martinszug in Praest 1953 statt. Im Jahr 1971 wurde in der Mitgliederversammlung mit Harald Wanders erstmals ein Jugendleiter ernannt. Er machte sich gleich an die Aufgabe, den Nachwuchs zu betreuen und ein Jugendorchester zu gründen und zu leiten. Bereits zu Pfingsten gab die Formation ihr erstes Konzert.

Die Älteste im großen Orchester ist Regina Thomassen mit ihren 70 Jahre. Junge Musiker ab 16 Jahre werden aufgenommen, dürfen aber bereits mit 14/15 Jahren mitspielen, wenn der Musiklehrer, der regelmäßig Unterricht erteilt, das befürwortet. Der Mix aus Instrumenten ist groß: 15 Klarinetten, sieben Querflöten, zehn Trompeten, sieben Tenorhörner, sechs Posaunen, vier Saxophone und eine Tuba sorgen, unterstützt von fünf Schlagzeugern, für einen tollen Sound.

Unter der musikalischen Leitung von Gerd-Josef Verhoeven bestreitet das Orchester rund 60 Termine im Jahr. Dazu gehören Schützenfeste, St.-Martin-Umzüge, Konzerte, Fronleichnamsprozessionen, Ständchen zu besonderen Anlässen und Jubiläen. Dafür wird einmal in der Woche geprobt. Um in diesen Pandemie-geplagten Zeiten überhaupt in großer Zahl gemeinsam üben zu können, trafen sich die Musiker auch schon mal draußen. Zurzeit finden die Proben in einer Turnhalle statt.

Jugendorchester Praest Anfang der 2000er Jahre. Foto: Blasorchester Praest

Um ein Instrument zu lernen, kommt es auf den Fleiß jedes Einzelnen an. Für Kinder ab dem zweiten Schuljahr wird ein Blockflöten-Grundkursus angeboten. Darin werden Grundkenntnisse im Notenlesen, Rhythmusgefühl sowie das Flöte spielen erlernt und spielerisch trainiert. Der musikalische Grundlagenteil umfasst ein Jahr. Unterrichtet wird außerhalb der Ferien jeweils eine Dreiviertelstunde pro Woche, der Kursus kostet 17 Euro im Monat. Einmal im Jahr veranstaltet die Jugendabteilung den sogenannten Elternnachmittag. Bei dieser Gelegenheit beweisen auch die Teilnehmer des Blockflöten-Grundkurses, was sie schon alles erlernt haben. Zurzeit sind zwölf Schüler im Blockflötenunterricht.

Während des Kurses stellen die Lehrer den Kindern andere Instrumente vor, ältere Kinder spielen darauf vor. So können die kleinen Musiker sich bei Interesse das Instrument, das sie gerne erlernen möchten, aussuchen. „Im Einzelunterricht lernen die Kinder dann einmal pro Woche, das Instrument zu spielen“, erklärt Angelika Mölder.

45 Euro kostet der Unterricht im Monat. Man muss nicht gleich ein Instrument kaufen, das Blasorchester verleiht eines für zehn Euro im Monat. Wenn der Schüler das Instrument wechseln möchte, ist das somit kein Problem und nicht mit weiteren Kosten verbunden. Neben der Musik finden in der Jugendabteilung auch gemeinsame Aktionen statt wie Ausflüge, ein jährliches Zeltlager und kleine Feste.

Wer dann das Instrument beherrscht, darf im Jugendorchester mitspielen. Mit großer Leidenschaft leitet die Dirigentin Margret Verbücheln seit fast 20 Jahren dieses Nachwuchsorchester, das im traditionellen Konzert und bei verschiedenen Veranstaltungen Auftritte hat. Der Ausbilder entscheidet dann, wann der Sprung ins große Orchester erfolgt. „Wir versuchen, alle mitzunehmen, die entsprechend die Leidenschaft für Musik aufbringen“, sagt Linda Wittenhorst, die einige Schüler unterrichtet.

Das Jugendorchester am Rande eines musikalischen Workshops. Foto: Blasorchester Praest