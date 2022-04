Rheinberger Lehrer setzt sich ein : Wie man Schüler zum Laufen bringt

Ausdauer-Tests, wie hier auf der Tartan-Bahn der LG Alpen, gehören zu den Inhalten im Leistungskurs Sport der Rheinberger Europaschule von Christian Schmidt (Mitte). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Serie Rheinberg Christian Schmidt ist Sportlehrer an der Europaschule in Rheinberg. Er versucht, seinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Bewegung an der frischen Luft viel Freude macht und sich vielfach auszahlt.

Für Christian Schmidt gehört Sport zum Leben. Der 40-Jährige hat früher höherklassig Tischtennis gespielt und ist heute noch aktiver Tennis-Spieler. „Um mich fit zu halten, habe ich dann irgendwann, so mit Anfang 30, angefangen zu laufen“, erzählt Schmidt, der mit Frau und zwei Kindern in Moers lebt. Mal fünf, mal zehn, mal 20 Kilometer bringt er dann hinter sich. „Ein paar gute Schuhe, mehr braucht man eigentlich nicht dafür“, erzählt er.

Manchmal nimmt er sich auch Begleitung mit: sein jüngstes Kind im Laufwagen, den er dann beim Laufen vor sich herschiebt. „Das tut gut“, sagt der Moerser. „Man bekommt frische Luft und hat anschließend den Kopf frei.“

Sportlehrer Christian Schmidt von der Europaschule Rheinberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Auch beruflich hat Christian Schmidt mit Sport zu tun. Und zwar täglich. Er ist Lehrer an der Europaschule in Rheinberg, seit zehn Jahren schon. Geschichte und Sport sind seine Fächer. Er versucht, seinen Spaß am Laufen auf seine Schülerinnen und Schüler zu übertragen. „Wir machen das spielerisch“, berichtet der Pädagoge. „Mit Fangenspielen oder einem Hallen-Biathlon, oft einfach nur zum Aufwärmen.“

In ländlicheren Gegenden – dazu zählt er auch Rheinberg – sei es zum Glück so, dass die Kinder noch recht beweglich und motorisch gut drauf seien. „Das ist in Großstädten oft anders. Da können die Jungen und Mädchen manchmal gar nicht mehr richtig laufen.“ Für drei, eher fünf Kilometer sollte die Kondition in jedem Fall reichen, findet Schmidt. Um das Sportabzeichen zu bekommen, müssen Fünftklässler, die im Schnitt zehn Jahre alt sind, 800 Meter in fünf Minuten schaffen.

Schmackhaft machen könne man jüngeren Schülern das Laufen zum Beispiel mit Sponsorenläufen für einen guten Zweck. Durch Bewegung etwas Gutes zu bewirken, sporne viele an. Manche Kinder wunderten sich nachher selbst darüber, wie viele Runden sie am Ende gedreht hätten. In der Pubertät gebe es andere Anreize, sich in Gang zu setzen: Einige wollen abnehmen oder sich in Form bringen, um beim anderen Geschlecht Eindruck zu machen und nicht als Schluffi dazustehen. Christian Schmidt findet: „Wenn die Jugendlichen es dann schaffen, fünf Kilometer durchzulaufen, ist das schon einmal ein recht guter Anfang.“

Schon in der Unterstufe sei es wichtig, den Kindern Tipps zu geben. „Der Klassiker ist ,Laufen ohne Schnaufen‘“, so der Sportlehrer. „Die Kinder sollen herausfinden, welches Tempo für sie das richtige ist. Letztendlich ist es ja wichtig, dass die sportliche Betätigung Spaß macht. Das soll ja keine Qual sein.“ Manchmal könne es hilfreich sein, sich beim Laufen zu unterhalten: Wer joggt und dabei sprechen kann, sei entspannt. Ansonsten rede man mit den Schülern über Dinge, die für jeden Sport gelten: Sich stets aufwärmen, vorher nichts oder nur wenig essen und genug trinken. „Und beim Laufen sollte man gute Schuhe tragen“, betont der Sportlehrer. „Gedämpfte Schuhe, das ist wichtig. Da kann man sich in Sportgeschäften beraten lassen.“

In den vergangenen beiden Jahren mit den Corona-Einschränkungen habe das Laufen im Sportunterricht eine besondere Bedeutung gehabt. „Das war ja lange Zeit das einzige, was wir im Sport ohne Probleme unterrichten konnten“, erzählt Christian Schmidt. „Laufen kann man draußen und man kann Abstand zu den Mitschülern halten.“

Schmidt unterrichtet viel in der Oberstufe. Er betreut auch den Leistungskurs Sport, der an der Rheinberger Gesamtschule angeboten wird. Im ersten Kurs waren es um die 20 Teilnehmende. So viele werden es im nächsten Jahr auch wieder sein. Im Kurs, der jetzt Abi macht, sind es 14 oder 15. Eine besondere Verantwortung für ihn als Lehrer: „Ich muss mir die Leute, die den Leistungskurs wählen, vorher sehr genau anschauen, ob sie auch in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen“, erläutert der 40-Jährige. „Ist das nicht der Fall, muss man offen darüber reden. Denn anders als in anderen Fächern kann man im Sport bestimmte Dinge nicht mal eben durch Üben erreichen.“ Das kann in Bezug auf das Abitur schnell nach hinten losgehen.

Regelmäßig zu laufen, empfiehlt Christian Schmidt eigentlich allen Schülern und Schülerinnen. Denn das, so sagt er, habe noch niemandem geschadet.

