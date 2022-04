Surfpark:an Stadtgrenze zu Moers : Krefeld prüft mehr als 200 Stellungnahmen

So soll das Becken im geplanten Surfpark aussehen. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

Krefeld/Moers Sechs Wochen lang hatten Bürger die Gelegenheit, ihre Haltung zu dem Projekt, das an der Stadtgrenze zu Moers realisiert werden soll, im Planungsverfahren zum Ausdruck zu bringen. Die Resonanz war groß.

Mehr als 200 Stellungnahmen zum geplanten Surfpark am Elfrather See sind seit Anfang Februar laut der Stadt Krefeld bei der Verwaltung eingegangen. Sechs Wochen lang hatten Bürger die Gelegenheit, ihre Haltung zu dem Projekt, das an der Stadtgrenze zu Moers realisiert werden soll, im Planungsverfahren zum Ausdruck zu bringen. Am 18. März ist die Frist dafür abgelaufen.

„Die riesige Resonanz hat uns nicht überrascht, weil der Surfpark ja bereits im Vorfeld in der Politik, in den Medien und der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wurde“, sagt der Krefelder Bau- und Planungsdezernent Marcus Beyer. „Wir werden die Stellungnahmen nun ebenso akribisch und gründlich prüfen, wie wir bisher das gesamte Verfahren umgesetzt haben. Stand jetzt gilt weiterhin, dass nach gutachterlicher Einschätzung keine gravierenden Bedenken gegen den Bau an dieser Stelle bestehen.“

Die entsprechenden Rahmenbedingungen hatte die Stadt Krefeld bereits im Verfahren zur Bauleitplanung ausführlich prüfen lassen. Unter den Rückmeldungen befinden sich auch Unterschriftenlisten und Online-Petitionen, sowohl für als auch gegen das Projekt. Die Eingaben kamen sowohl aus Krefeld als auch aus den Nachbargemeinden.