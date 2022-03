Nach zwei Jahren Pause : Musikschule präsentiert Kino für die Ohren

Ratingen Drei Ensembles der städtischen Musikschule bewiesen bei ihrem Auftritt in der Stadthalle: „Es gibt uns noch“. Bei der Zugabe wurde es mit der ukrainischen Nationalhymne emotional.

Nächstes Konzert Die Förderpreis-Gewinner der städtischen Musikschule Ratingen spielen am Sonntag, 3. April, ab 17 Uhr im Preisträger-Konzert im Trimborn-Saal der Musikschule an der Poststraße.

Das Jugendsinfonieorchester, festlich in schwarz gewandet, unter der Leitung von Edwin Pröm, spielte nun aus dem Concerto grosso in d- Moll von Karl Jenkins (*1944) den 1. Satz „Palladio“, (der Name des Renaissance Architekten, dessen harmonische Proportionen den Komponisten inspiriert hatten). Begeistert wurde die gradlinige Struktur der aufwühlenden Musik vom Publikum aufgenommen.