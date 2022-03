Orchester aus Linz in der Tonhalle : Spitzenklöppeleien eines Wirbelwinds

Orchester aus Linz in der Tonhalle

Martin Grubinger und das Bruckner-Orchester in der Tonhalle. Foto: Susanne Diesner/Heinersdorff

Düsseldorf Das Bruckner-Orchester aus dem österreichischen Linz gastierte im Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle. Solist war der Schlagzeuger Martin Grubinger.

Mehr als 30 verschiedene Schlägel liegen für den Solisten bereit, inmitten eines imposanten Aufbaus von vier Kesselpauken, Buckel-Gongs, Marimbafon, Tempelblöcken und Trommeln. Martin Grubinger, derzeit mit dem Bruckner-Orchester Linz auf Deutschlandtournee, gilt als Schlagzeuger der Extraklasse. Das bewies er jetzt in der Tonhalle, wo er das Konzert für Multi-Percussion und Orchester op. 23 von Bruno Hartl aufführte.

Mit gerade einmal 17 Jahren hatte Grubinger dieses Werk bei dem Solo-Pauker der Wiener Philharmoniker in Auftrag gegeben. Was er daraus macht, ist ein Spektakel, zugleich aber ein Ereignis von höchstem künstlerischen Rang. Wer den prominenten Wirbelwind agieren sieht, erkennt neben virtuoser Schlagtechnik und Ganzkörpereinsatz weit Wichtigeres: die bedingungslose Hingabe an die Musik. Komplexeste Partituren wirken bei diesem Könner wie ein Kinderspiel.