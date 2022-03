Lygia Pape in der Kunstsammlung : Die unbekannte Zeitgenossin

Lygia Pape, „Divisor” – 1968, Performance im Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1990 © Projeto Lygia Pape Foto: Kunstsammlung NRW

Ein Werk der brasilianischen Avantgardistin Lygia Pape (1927-2004) gehört jetzt in die Kunstsammlung NRW. Und eine aufrührerische Schau beleuchtet ihr Lebenswerk.

Was so weit weg scheint, kommt doch ganz nah. Ein Name wie der von Lygia Pape ist nicht geläufig, ihr Werk nicht auf dem Schirm der deutschen Kunstmuseen. Jetzt hat Susanne Gaensheimer die 2004 gestorbene Brasilianerin, Avantgardistin und Treiberin des Modernismus, neu entdeckt. Und sie hat einen Schatz gehoben. Die anregende, mitunter aufrührerische, feministische, unerhörte, poetische und auch politische, jedenfalls prächtige, vielstimmige Ausstellung läuft bis Juli in der Klee-Halle am Grabbeplatz und entführt in eine künstlerische Position, die meisterhaft Genres und Material beherrscht, Holzschnitte, Zeichnungen, Filme, Installationen, Schriften und Malerei vom Allerfeinsten hervorbrachte.

Die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen macht Ernst mit ihrem Plan, den gültigen, immer noch viel zu selten hinterfragten Kanon der westlichen Moderne aufzubrechen und jenseits des hierzulande Geschätzten und Bekannten Künstler und Künstlerinnen aus anderen Teilen der Erdkugel mit ihrem Werk zu zeigen. „Wir müssen das Erbe der Kunstsammlung weiterdenken“, sagt Gaensheimer, „global in den Kontext setzen. Auch um uns selber besser zu verstehen.“ Dann könnten Überschneidungen, Parallelen, im Idealfall sogar Dissonanzen entstehen. Mit Strenge fordert sie vom Besucher die Einlassung auf Unbekanntes, ganz so, wie die Künstlerin es zu ihrer Zeit forderte. Womit diese einen Schritt weiter ging als die der reinen Konkreten Kunst zuzurechnenden Zeitgenossen. Pape gehörte der Neokonkreten Bewegung an. Die Befreiung des Kunstwerkes aus seiner statischen Form interessierte sie. Neben ethischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen forderte sie, das Kunstwerk zu öffnen, sich mit allen Sinnen darauf einzulassen und vom passiven zum aktiven Teilnehmer eines Werkes oder einer Performance zu werden.

Info Die Ausstellung läuft bis 17. Juli Ausstellung „Lygia Pape. The Skin of All” läuft bis 17. Juli in der Kleehalle der Kunstsammlung NRW. Geöffnet Di – Fr 10-18 Uhr, Sa + So 11-18 Uhr. Eintritt 12, erm. 10 Euro. An jedem 1. Mittwoch im Monat Eintritt frei. Es gelten die aktuellen Coronaschutzmaßnahmen. Rahmenprogramm Der „Open Space“ in der Grabbehalle bleibt trotz Ausstellungsende weiter geöffnet und dient als Ort zahlreicher Veranstaltungen, etwa als Solidaritätsraum in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Gemeinde. www.kunstsammlung.de

Ein halbes Jahrhundert hat Lygia Pape ein reiches und vielseitiges Werk erstellt – wobei das Wort „erstellt“ angesichts des subjektiven Aufgeladenseins und der Tönung fast zu technokratisch klingt. Ein Werk, das inhaltlich und formal nicht weit entfernt ist von dem, was die westliche und US-amerikanische Moderne ausmacht. Mondrians klare Farben leuchten von den 365 Teilen einer tagebuchartigen Wandarbeit, rhythmisch-dynamische Strukturen und abstrakte Notationen erinnern an das Frühwerk der Zero-Protagonisten, die Filme handeln vom gesellschaftlichen und emanzipatorischen Widerstand, einige Installationen sind knallende Konzeptkunst, und die Malerei – das Bild „Pintura“ (1953) wurde für die Kunstsammlung angekauft – könnte genauso gut hierzulande gemalt worden sein mit seiner abstrakten Bildsprache und geometrischen Strenge, die freilich mit lebendigen Formen ansatzweise gebrochen wird. Es gibt nur vier Ölgemälde von Lygia Pape aus ihren künstlerischen Anfängen, das Malen ließ die Künstlerin bald sein wegen einer Ölfarbenallergie. Solche Bilder kosten inzwischen mehr als eine Million.

Was die Ausstellung anders und besonders macht, ist die Poesie, die der Künstlerin die Hand führte. Mit multisensitiver Wachsamkeit nahm sie offenbar die Welt wahr, in der sie lebte, zwei Diktaturen hat sie politisch überstanden, es ist die Rede davon, dass auch sie kurze Zeit gefoltert wurde. Weil sie subversiv, raffiniert, undeutlich gemacht und subtil ihre Kritik am politischen Regime, an den Diktaturen, anbrachte. Und wenn sie mit ihrem VW-Käfer auf Erkundungstour fuhr, wäre man gerne dabei gewesen. Es zog die Künstlerin immer wieder in die Favelas, die brasilianischen Slums, wo sie spielenden Kindern ein großes weißes Tuch an die Hand gab. Diese Kinder, die nur Elend und Armut kennen, nahmen Besitz davon, breiteten es aus und steckten am Ende die Köpfe durch geschnittene Öffnungen. Es entstand eine verbindende Ansammlung aus armen, hoffnungslosen kleinen Seelen, so etwas wie eine soziale Plastik (nach Beuys), ein menschen- und weltumspannendes Netzwerk, das nur einen Moment währt, aber gestärkt Zeiten überdauert und mahnt.

„The Skin of All“ hatte Pape diese Arbeit genannt, die naturgemäß in dieser so betitelten Ausstellung nicht zu sehen sein kann, aber dennoch präsent ist. Das Foto von der Aktion hängt draußen und ein Abzug im Foyer, ein Film berichtet von der Aktion. In der Kunststadt Düsseldorf soll die Performance schon bald im Stadtraum neu aufgeführt und belebt werden.