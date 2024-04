Neues Album Mark Knopfler lässt seine Gitarre Geschichten erzählen

Gleich beim ersten Stück, „Two Pairs Of Hands“, kann man testen, ob die teuren Kopfhörer ihr Geld wert sind. Wenn Knopflers Bariton wie ein Besen über die Trommelfelle streicht, hat sich der Kauf gelohnt. Die zwölf Stücke sind liebevoll arrangiert, körperwarm produziert, und sie werden mit aller Seelenruhe und in größtmöglicher Unaufgeregtheit dargereicht. Knopfler erzählt in „Black Tie Job“ von seinen Anfängen als Lokalreporter, in „Smart Money“ klagt er über die veränderten Bedingungen im Showbiz, und der Titel „This One’s Not Going To End Well“ gibt treffend den Pessimismus seiner weltpolitischen Einschätzung wieder. Knopfler variiert Rock, Folklore und Country, und er ist noch ein bisschen wehmütiger als sonst.