Skulpturenpark Waldfrieden : Daniel Buren zu Gast bei Tony Cragg

Daniel Buren im Skulpturenpark Waldfrieden: Architektur und Farbe, Innen und Außen, Arbeiten in situ. Foto: Michael Richter/© VG Bild-Kunst Bonn 2022, Foto: Michael Richter

Das Kunstjahr im Skulpturenpark Waldfrieden hat begonnen. Sieben Ausstellungen werden zu erleben sein. Den Auftakt bestreitet Daniel Buren.

Von Marion Meyer

Der Skulpturenpark Waldfrieden erwacht aus dem Winterschlaf. Ein paar zarte Knospen leuchten bereits an den Büschen, die Sturmschäden (einige umgefallene Bäume) sind beseitigt, die Wege sauber gefegt. Jetzt hält die Kunst wieder Einzug in Wuppertals Skulpturenpark und lädt zu einem Rundgang durch den 14 Hektar großen Wald, in dem sich mittlerweile mehr als 40 Skulpturen namhafter Bildhauer dauerhaft befinden. Wir wollen „die Vielfalt und die Entwicklung zeigen, ganz verschiedene Positionen, die in der Bildhauerei möglich sind“, sagt Bildhauer Tony Cragg. Als Besitzer des Parks und Kurator hat er einige große Namen im neuen Jahresprogramm versammelt.

Einer davon, Anish Kapoor, den Cragg 1981 als Studenten kennen lernte, sei heute sogar erfolgreicher als er selbst, wie ein Galerist ihm erklärt habe, sagt der Wahl-Wuppertaler und ehemalige Akademie-Rektor Cragg mit einem typisch britischen Schmunzeln.

Vom 13. August bis 1. Januar 2023 wird der Weltstar Kapoor, gebürtiger Inder, der in London lebt, die mittlere der drei Ausstellungshallen bespielen. Sein martialisches „Shooting into the corner“ war gerade im Herbst Zentrum der neuen Produktion des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch gewesen. Seine jüngeren Arbeiten sind zarter: Sie bestehen häufig aus konvexen und konkaven Spiegelelementen und spielen so mit metaphysischen Gegensätzen.

Sieben Ausstellungen wird es bis Ende des Jahres im Skulpturenpark Waldfrieden geben. Den Auftakt besorgt der Chef selbst: Von Tony Cragg sind bis 1. Mai drei neue monumentale Arbeiten zu sehen. Während die bräunliche Version von „Versus“ viele elliptische Säulen miteinander verbindet zu einer seiner typischen, komplex strukturierten Formen, sind „Masks“ und „Integers“ vermeintlich einfacher: Zwei anmodellierte Formen ergeben ineinander gegossen wieder eine neue Figur – faszinierend.

In der unteren der drei Ausstellungshallen lautet 2022 das Thema „One Window – Three Artists“: Drei Künstler werden nacheinander an der großen Glasscheibe, der Trennung zwischen Innen und Außen, Kultur und Natur, arbeiten. Den Anfang macht derzeit der Franzose Daniel Buren (noch bis 22. Mai), der auch das Museumscafé des Von der Heydt-Museums gestaltet hat. Er bespielt die Glasfront mit Folien. Tatsuo Miyajima (4. Juni bis 21. August) und Bettina Pousttchi (3. September bis 6. November) folgen.

Von dem Düsseldorfer Bildhauer Wilhelm Mundt gibt es bereits zwei Werke („Trashstones“) im Skulpturenpark. Nun hielten 19. neue Arbeiten (bis 31. Mai) Einzug und zeigen, wie sich Mundt, ehemaliger Student und erster Assistent von Tony Cragg, weiter entwickelt hat.