Lesung im Heine-Haus : Doris Dörrie hat keine Zeit für Angst

Die Regisseurin und Schriftstellerin stellte im Heine-Haus ihr Buch „Die Heldin reist“ vor. Sie sprach über die Arbeit in der Oscar-Academy, das Unterwegssein und den Begriff der Heldin.

Ob dieser schmale Band in Kriegstagen das Buch der Stunde ist? Oder in der Pandemie eine zur Unzeit erschienene Provokation? Die Antwort bleibt natürlich jedem Leser überlassen. Mit ihrem neuen Buch „Die Heldin reist“ war Doris Dörrie jetzt zu Gast im Heine-Haus. Es gab riesiges Interesse eines überwiegend weiblichen Publikums, der schöne Lesesaal war schnell ausverkauft, und mehrere hundert Gäste hatten sich für den Live-Stream im Internet angemeldet. Belohnt wurden alle mit einer schönen Lesung und einem vielseitigen Gespräch Dörries mit dem RP-Redakteur Philipp Holstein.

Vor der Pandemie war die Autorin und Filmemacherin mehr als zwei Drittel des Jahres unterwegs. Häufig in Kalifornien, wo sie als Mitglied der Academy of Motion Pictures über die Oscar-Preisträger mitentscheidet. Aber auch nach Mexiko und vor allem nach Japan, ihrem Lieblingsreiseland: „In keinem anderen Land fühle ich mich so aufgenommen und beschützt wie hier.“ Aber auch in keinem anderen Land erlebte sie ein größeres, nie zuvor gekanntes Gefühl der Fremdheit.