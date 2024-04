Manfred Lütz auf großer Sinnsuche in Rom In fünf Stunden ein Christ werden

Und gesucht haben sie alle in Rom: All die stolzen Imperatoren, die glaubten, sich in Triumphbögen verewigen zu können. Macht und Sinn gingen im antiken Rom Hand in Hand. Das Wahrzeichen Roms ist die Wölfin, ein brutales Tier, immer zum Sprung bereit. Das neue Weltreich gründete sich auf Pflicht und Gesetz und unterschied sich darin wesentlich von griechischer Weltanschauung. Rom sucht seinen Lebenssinn nicht in der Schönheit, sondern in der Mehrung des Reiches. Strenge Rechtsvorschriften gaben das Ziel vor, militärische Stärke machten es erreichbar. Für Herrscher wie Augustus und Nero mussten darum die Christen, so Lütz, schlichtweg lächerlich erscheinen. Für erfolgsverliebte Römer mussten Menschen, die den Kult des Misserfolgs betrieben, Karikaturen bleiben. Zu dieser Riege der Mächtigen im Unsterblichkeitswahn zählt Lütz am Rande übrigens auch Donald Trump. Denn in seinen „Ausbrüchen von Menschenverachtung“ hätte er christliche Traditionen längst hinter sich gelassen.