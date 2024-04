Robert Gwisdek und Corinna Harfouch im Bambi-Kino Verschlungene Pfade zur Inspiration

Um sich abzulenken und Ideen zu finden, geht Basilio regelmäßig in eine kleine Bäckerei. Dabei pflegt er seine Schrullen, indem er bestimmte Abläufe mehrfach wiederholt. Wenn ihm dann etwas in den Sinn kommt, was sich für eine Komposition eignet, lässt Basilio alles stehen und liegen, um schnell wieder an seinem Flügel zu sitzen. So vergeht die Zeit, bis in Karla (Chiara Höflich) eine junge Frau seinen Weg kreuzt, die scheinbar Selbstverständliches infrage stellt und ihm neue Zugänge zur Dichtung eröffnet.