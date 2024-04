Angeberwissen und Fun Facts So viel bezahlt Deutschland für den ESC

Bis 2023 war Irland noch das erfolgreichste ESC-Land, wenn man auf die Anzahl der Erstplatzierungen schaut. Sieben Mal konnte Irland gewinnen, zum ersten Mal 1970 mit der 18-jährigen Dana („All Kinds of Everything“). Zehn Jahre später, im Jahr 1980, gewann Johnny Logan („What’s Another Year?“) zum ersten Mal, mit „Hold Me Now“, verewigte sich Logan 1987 in den ESC-Geschichtsbüchern als erster Teilnehmer, der zwei Mal gewinnen konnte. Und dann kamen die Irischen 90er: Gleich drei Mal hintereinander gewann die Republik, 1992 siegte Linda Martin mit „Why Me“ (übrigens geschrieben von Johnny Logan), 1993 Niamh Kavanagh mit „In Your Eyes“ und 1994 Paul Harrington und C. McGettigan mit „Rock n Roll Kids“. Dann durften die Iren ein Jahr durchschnaufen, bis sie 1996 mit Eimear Quinns „The Voice“ ein siebtes und vorerst letztes Mal gewannen.