Wie kann man den Antisemitismus in den Schulen stoppen? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Vortrags der früheren Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Schauspielhaus.

Am Beispiel von Putins Verdrehung bewies Leutheusser-Schnarrenberger gleich ihre Fairness im Umgang mit Fakten. Sie gestand zu, dass es in der Ukraine tatsächlich eine rechtsextreme Bewegung gebe, darin die nationalistische Milizgruppe "Asow-Bataillon". Doch sei kein demokratisches Land frei von solchen Gruppen. Die ukrainische Rechte habe bei den Wahlen von 2019 nur zwei Prozent der Stimmen bekommen, also „markant weniger" als rechtsextreme und vom Verfassungsschutz beobachtete Parteien in Deutschland oder Frankreich. Und diese Partei gehöre nicht der Regierung an. Präsident Wolodymyr Selenskyi dagegen sei mit mehr als 70 Prozent der Stimmen gewählt worden, ein Mann aus einer jüdischen Familie, die in Teilen im Holocaust ausgelöscht wurde. Das Fazit der Juristin lautet: „Putins Behauptung, dass Russland in die Ukraine einmarschiere, um sie zu ,entnazifizieren', ist absurd."