Exklusives Benefizkonzert in Düsseldorf : Evgeny Kissin spielt in der Tonhalle für die Ukraine

Starpianist Evgeny Kissin spielt am 2. April in der Tonhalle. Foto: Felix Broede/ Emi

Düsseldorf Zwei Weltstars kommen zum Benefizkonzert für die Ukraine nach Düsseldorf: Evgeny Kissin und Gidon Kremer sind am 2. April bei „Kissin and friends for Ukraine“ in der Tonhalle zu erleben.

Musik gehört nicht in den Elfenbeinturm, sondern gerade in diesen schwierigen Zeiten mitten ins Leben – um zu trösten, Hoffnung zu geben, die Gemeinschaft zu stärken und um Spenden für die Notleidenden des Krieges zu sammeln. Zwei Weltstars der klassischen Musik haben zusammengefunden, um in Düsseldorf für die Ukraine zu spielen. Der russische Pianist Evgeny Kissin und der mit ihm befreundete lettisch-deutsche Geiger Gidon Kremer geben am Samstag, 2. April, 20 Uhr, ein Benefizkonzert in der Tonhalle. Der Karten-Vorverkauf für „Kissin and friends for Ukraine“ hat jetzt gerade begonnen.

Gidon Kremer gilt als einer der besten Geiger weltweit. Foto: Angie Kremer

Im Mittelpunkt des Konzerts wird das Klaviertrio Nr. 2 stehen, mit dem Komponist Dmitri Schostakowitsch im Jahr 1944 auf die Leiden des Zweiten Weltkriegs reagierte. Auf dem Programm stehen außerdem: Werke des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, des georgischen Komponisten Igor Loboda, Frédéric Chopin sowie Evgeny Kissins eigene Komposition. Dafür konnte der litauische Cellist David Geringas gewonnen werden. Ebenfalls aus Litauen kommt die Cellistin Giedre Dirvanauskaite.

Alle Künstler verzichten auf ihre Gagen, die Tonhalle als Veranstalterin verzichtet ebenfalls auf die Einnahmen. Der Erlös des Konzerts geht an die „Nothilfe Ukraine“ des Medikamentenhilfswerks Action Medeor.

Die Initiative für das Konzert – das auch von unserer Zeitung unterstützt wird – kam von der Günter-Henle-Stiftung und dem Henle-Verlag: Felix Henle fragte den eng mit dem Verlag verbundenen Kissin, ob er sich ein Benefizkonzert vorstellen könne. Der Star-Pianist sagte schnell zu. Mit der Peter-Klöckner-Stiftung tragen Henle-Stiftung und -Verlag die Kosten der Veranstaltung. Schirmherr der Veranstaltung ist der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller.