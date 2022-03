Leipziger Buchpreisträger Karl-Markus Gauß : „Mit reinem Pazifismus können wir Despoten nicht aufhalten“

Der österreichische Schriftsteller und Preisträger Karl-Markus Gauß. Foto: BARBARA GINDL / dpa

Interview Leipzig Mit dem Leipziger Buchpreis werden Werke geehrt, die zur europäischen Verständigung beitragen. Ein sinnfälliger Preis in Zeiten des Krieges, die uns nicht sprachlos machen dürfen, so der diesjährige Preisträger Karl-Markus Gauß.

Die europäische Verständigung, nach der Ihr Preis benannt ist, scheint noch nie so groß gewesen zu sein wie ausgerechnet in dieser furchterregenden Zeit – zumindest in der Frage der Ukraine-Unterstützung und der Sanktionen gegen Russland.

Gauß Natürlich, zumindest das hat Putin gegen seinen eigenen Willen erreicht. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das nun wirklich eine Zeitenwende darstellt oder eine nicht allzu langfristige Sache ist - allerdings ausgelöst durch ein extrem dramatisches Ereignis. Bestimmt wird in der Europäischen Union künftig gemeinschaftlicher gehandelt werden, keine Frage. Was einem aber auch zu denken geben sollte: Noch vor drei Wochen waren die Polen die Bösen in der Flüchtlingspolitik, jetzt stehen sie plötzlich als die Allerbesten da. Ob das so lange halten wird, daran habe ich eben meine Zweifel.

Info Große Demo vor der Preisverleihung Der Preisträger Karl-Markus Gauß wurde 1954 in Salzburg geboren, wo er heute als Essayist, Kritiker und Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und Kritik“ lebt. Er wurde mit etlichen Preisen geehrt – unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik sowie aktuell mit dem Leipziger Buchpreise zur Europäischen Verständigung. Seine Bücher Zuletzt sind im Paul-Zsolnay-Verlag von Gauß „Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“, „Die unaufhörliche Wanderung“ und 2022 „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“ (320 Seiten, 25 Euro) erschienen. Die Preisverleihung Sie findet diesmal in der geschichtsträchtigen Nikolaikirche statt und kann im Stream, unter www.leipziger-buchmesse.de verfolgt werden. Demo „Ein Recht auf Frieden“ heißt die Aktion am 16. März vor der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung auf dem Nikolaikirchhof. Die Stadt Leipzig, die Leipziger Messe, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Nikolai wollen damit ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Ist die öffentliche Einheit dann eher etwas Kurzlebiges, was irgendwann nach der Krise sogar ins Gegenteil umschlagen könnte?

Gauß Ich halte beides für möglich. Natürlich haben wir die Chance, Europa jetzt zu einer besseren Union zu formen, in der bestimmte nationale Befindlichkeiten in den Hintergrund treten.

Sie sind viel an die Ränder Europas gereist und haben in Ihren Essays dann versucht, von dort aus dieses Europa ein bisschen besser zu verstehen. Können sie das, was jetzt in der Ukraine geschieht, mit Ihrem Wissen irgendwie einordnen?

Gauß Nein. Ich habe das nie für möglich gehalten und bin selbst ein wenig ratlos, wie es weitergehen soll. Ich kann keine diplomatische oder soziale oder kulturelle oder militärische Option glaubhaft formulieren.

Macht uns diese Ratlosigkeit, in der sich viele Menschen befinden, auch sprachlos?

Gauß Ratlosigkeit macht zunächst immer auch sprachlos. Aber dem müssen wir uns widersetzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Schriftsteller und Journalisten. Sprache ist ungemein wichtig gerade in solchen Zeiten, wenn Menschen etwa in Russland verboten ist, das Wort Krieg zu sagen, um die Bevölkerung weiter unter Kontrolle zu halten. Putin hat damit – zumindest für sein eigenes Land – eine sprachpolitische Oberhoheit gewonnen. Er hält die Menschen damit zwar nicht bei Laune, aber noch bei der Stange.

Sind wir vielleicht auch deshalb so ratlos, weil wir es gewohnt sind, Probleme und Krisen analysieren und damit begreifen zu können?

Gauß Das stimmt. Wobei ich bei meinen viele Reisen an die Peripherie Europas oft erlebt habe, dass bestimmte Konflikte zwar theoretisch bestehen, aber nicht mehr im sozialen Alltag. Ein Beispiel dafür ist Moldawien – eins meiner liebsten Länder Europas. Die russisch-stämmigen und rumänisch-moldawischen Menschen, die zwei verschiedene Sprache sprechen, können sich nicht einmal darüber einigen, welcher Tag nun der Nationalfeiertag ist: die einen feiern den Zerfall des Sowjet-Imperiums, für die anderen ist es ein trauriges Ereignis. Aber: In den Gasthäusern habe ich immer wieder erleben dürfen, dass die Menschen in ihrem Verhalten zueinander viel freier und viel toleranter und weiter sind als die Diskurse irgendwelcher Intellektuellen, die zeigen, dass sie auch nur nationalistischen Obsessionen verfallen sind. Das aber entspricht nicht der realen Lebenssituationen der Menschen.

Sie werden manchmal – auch wegen Ihrer Reisen zu den Rändern Europas - der „Minderheiten-Gauß“ genannt. Worin liegt der besondere Wert von Minderheiten? Verstehen wir mit Ihnen leichter die Mehrheiten?

Gauß Absolut. Wobei mich immer mehr die ethnischen und sprachlichen Minderheiten interessieren. Was ich an ihnen so schätze: Wir habe es bei ihnen stets mit Menschen zu tun, die über ihre eigene Gruppe hinaus denken und sprechen müssen. Fast jeder Angehörige einer Minderheit kann natürlich auch die jeweilige Staatssprache. Sie nehmen damit automatisch stärker an der Vielfältigkeit der Welt teil als andere. Inzwischen erleben wir in unserer Gesellschaft allerdings einen wahren Minderheitenkult. Jeder versucht heutzutage irgendwie einer Minderheit angehören. Man sucht förmlich nach Minderheiten. Das nimmt dann reaktionäre Züge an. Jeder möchte seinen besonderen Status in Rechnung stellen.

Wie hat das Reisen Sie verändert? Ihr Motto dazu lautet frei nach Peter Anders: Aufbrechen, weil man eben kein Ziel vor Augen hat.

Gauß Mit diesem Motto bin ich mir nicht nur über meine Reisen etwas klarer geworden, sondern auch über mein ganzes Schreiben. Ich schreibe ja nicht, weil so viel weiß; sondern weil die Literatur die einzige Form ist, in der ich persönlich, geistig, moralisch ein wenig über mich selbst hinauszugeraten vermag und dabei etwas von mir erfahre, was ich vorher nicht wusste.

Noch einmal zurück zum Krieg: Wird der Krieg neben den politischen Verschiebungen auch unsere Gesellschaften verändern? Werden wir wieder stärker militarisiert?