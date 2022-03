„Zweiklang!“ im Robert-Schumann-Saal : Spät entfaltet sich der Zauber der Erzählung

Düsseldorf Sophie von Kessel las im Schumann-Saal aus Stefan Zweigs Erzählung „24 Stunden im Leben einer Frau“. Die Schauspielerin wirkte anfangs seltsam emotionslos.

Ein dichterisches Meisterwerk, gelesen von einer als feinfühlig bekannten Schauspielerin: Die Erwartungen waren hoch vor Sophie von Kessels Rezitation „24 Stunden im Leben einer Frau“. Zumal das renommierte Frankfurter Southern Skies Piano Trio sie zu Stefans Zweigs Erzählung begleiten würde. Die Reihe „Zweiklang! Wort und Musik“ im Robert-Schumann-Saal hat einen glänzenden Ruf. Zu Recht. Deshalb sollte auch verdeutlicht werden, dass dieser Abend aus dem üblichen Rahmen fiel. Nicht, was die Qualität der Musik betrifft. Nico Hering (Piano), Bastian Weinig (Kontrabass) und Andreas Neubauer (Drums) spielten wunderbaren Jazz mit stimmig ausgewählten, die Handlung fein untermalenden Stücken wie „La vie en rose“, „The Lady is a Tramp“ oder „Smile“.

Sophie von Kessel betrat das Podium an der Seite des Trios. Begrüßte aber nicht, wie es guter Brauch ist, das frohgestimmte Publikum, sondern sagte nur den Titel ihrer Lesung an. Und ratterte los, im Eilzugtempo. Die Schauspielerin wirkte angespannt und seltsam emotionslos. Sie verhaspelte sich erstaunlich oft, fand sehr spät erst zu einer angenehmen Modulation und setzte Pausen, wo sie hingehörten. Dann endlich ließ sie Stefan Zweigs atmosphärisch dichte Erzählung erblühen und in ihrer ganzen Tragik sichtbar werden.