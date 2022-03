Aktion in Straelen : Friedensstifter auf Straelens Bühnen

Die Band „Roxxboxx“ war beim Benefizkonzert für die Ukraine dabei. Foto: Norbert Prümen

Straelen Sechs Stunden dauerte am Freitagabend die Benefizveranstaltung für die Ukraine auf dem Marktplatz der Blumenstadt. Es gab viel Musik unterschiedlicher Stilrichtungen. Und die Spendenbereitschaft war groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margret Linßen

Ein Zeichen gelebter Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gab es am Freitag auf dem Straelener Marktplatz. Der Kulturring hatte „auf die Schnelle“ ein Benefizkonzert organisiert. Partner dafür waren auch flott gefunden. Keuck Medien brachte das Konzert „zu Papier“, Rockline und Rockstage sorgten für den guten Klang und bunte Beleuchtung. Und viele Musiker boten auf zwei Bühnen ein sechsstündiges Programm mit Oldies, Soul, Rock Klassik und Gospel. „Alle Musiker heute Abend sind Friedensstifter“, sagte Pfarrer Christian Werner von der evangelischen Kirchengemeinde. Und so titulierte er auch die vielen Helfer des Kulturrings sowie Bürgermeister Bernd Kuse, der die Schirmherrschaft für den Abend übernommen hatte.

Kuse dankte in seiner Rede den Menschen für die Hilfe, die liebevolle Aufnahme der bisher 30 in Straelen angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine. Es habe spontane Hilfe in Form von Wohnungsangeboten, Notfallseelsorge oder Dolmetschern gegeben. „Es hat mich stark beeindruckt, wie solidarisch die Straelener zusammenstehen, wenn es um Menschen in Not geht. Ich bin beeindruckt und stolz über die Hilfe und hoffe und wünsche, dass sie noch lange anhält.“ Denn dieser Zustand sei keine „Eintagsfliege“. Er werde uns noch lange beschäftigen, so der Bürgermeister. Es stehe ihm nicht zu, eine Bewertung über Schuld oder Unschuld zu treffen. „Aber es hat niemand das Recht, Geburtskliniken und Kinder anzugreifen, das ist unmenschlich und zutiefst verwerflich.“

Geigerin Lea Brückner versteigerte ein von Kindern gemaltes Bild. Es wurde für 200 Euro verkauft. Foto: Norbert Prümen

Bereits zu Beginn war der Markt gut gefüllt. Ob Eltern mit Kleinkindern oder ältere Leute, alle waren gekommen, um ihre Solidarität zu bekunden und zu spenden. Die Spender konnte man gut an einem blau-gelben Aufkleber und an gleichfarbigen Papierfähnchen erkennen. Und davon gab es zahlreiche. Die Markt-Apotheke verteilte gegen eine Spende blau-gelbe Corona-Schutzmasken. Das Caritas-Centrum Straelen war auch vor Ort mit einem Informationsstand. Gegen Durst und Hunger gab es Pavillons und Stände mit Getränken und Crêpes. An den umliegenden Gaststätten waren Heizstrahler aufgestellt, damit das Publikum in aller Ruhe die Musik genießen konnte.

Der Genuss begann mit dem Duo „Next Live“, das spontan als „Opener“ einspringen musste. Die vorgesehene Band „Kleinbahn“ musste wegen Corona leider den Aufritt absagen, ebenso die Band „Second Edition“, die den Abend musikalisch beschließen sollte. Gedanken an die Jugend weckte die Band „Universum“ mit Songs der Bee Gees. In einen besonderen Kunstgenuss kamen die Gäste durch die Violinistin Lea Brückner, die in Straelen geboren wurde und zwei Musikstücke spielte. Im Anschluss an ihren Beitrag rief sie noch zur Versteigerung eines Bildes auf, das Kinder einer Integrationsklasse gemalt hatten.

Gut gefüllt war der Straelener Marktplatz am Freitagabend. Die Zuschauer erlebten ein sechsstündiges Programm mit viel Musik und Appellen zum Frieden. Foto: Norbert Prümen