Promi-Porträts : Bryan Adams bringt Fotos zum Klingen

Der Rockmusiker und Künstler zeigt seine Fotoarbeiten in Düsseldorf und Hagen. Zu sehen sind ungewöhnliche Ansichten von Prominenten und bittere Porträts von Kriegsofpern. Adams sagt, er bewundere Deutschland für sein Verhalten in der Flüchtlingskrise.

Der Kanadier ist nicht als Rockmusiker in die Stadt gekommen, sondern als Fotograf. Neben der Musikkarriere mit Welthits wie „Summer Of 69“ und „(Everything I Do) I Do It For You“ hat sich Adams in den vergangenen Jahren einen Namen als bildender Künstler gemacht. Zu seinen berühmtesten Arbeiten gehört das Porträt der Queen, das sie neben zwei Paar Gummistiefeln zeigt. Man hat Elizabeth II. selten so herzlich lachen sehen. Das ist ohnehin das Geheimnis des Porträtisten Adams: wie er es hinbekommt, prominente Figuren, die millionenfach abgelichtet wurden, in ein anderes Licht zu setzten. Wie er Momente abpasst, in denen er ihnen näher kommt und die Betrachter dicht an sie heranbringt. Zu den Höhepunkten der Schau gehören die Bilder von Amy Winehouse. Sie sitzt da, fühlt sich unbeobachtet. Sie ist in diesem Augenblick einfach eine feine Person.