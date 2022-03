Demnächst in Krefeld : Benefizkonzert mit ukrainischem Pianisten

Krefeld Er ist Weltenwanderer in Sachen Jazz: Vadim Neselovsyi gibt aus Einladung von Jazzklub und Theater ein Solidaritätskonzert für die Ukraine. Dort hat er seine Wurzeln.

(ped) Seine Wurzeln hat Vadim Neselovskyi in der Ukraine. Er ist 1977 in Odessa an der Schwarzmeerküste geboren. Und dort hat er mit 14 Jahren den Jazz entdeckt, bevor er als Jugendlicher mit seinen Eltern nach Dortmund übersiedelte. Am Berklee College of Music, Boston, und am Thelonious Monk Institute of Jazz in New Orleans hat er studiert. Inzwischen ist er ein namhafter Weltreisender in Sachen Jazz. Auf Einladung von Jazzklub Krefeld und Theater Krefeld /Mönchengladbach gibt der Pianist ein Ukraine-Solidaritäts- und Benefizkonzert am Montag, 21. März, im Theater.