Termin, Tickets, Songs : Was man zum Lady-Gaga-Konzert in Düsseldorf wissen muss

Lady Gaga bei einem Auftritt in Los Angeles. Foto: dpa/Matt Sayles

Düsseldorf Lady Gaga wird in Düsseldorf ihre Welt-Tournee „The Chromatica Ball“ starten. Geplant sind neben der Premiere weltweit Konzerte in 13 weiteren Stadien. Was man zu dem Konzert-Highlight in Düsseldorf wissen muss.

Wann und wo findet das Lady-Gaga-Konzert in Düsseldorf statt? Die Weltpremiere ihrer Show „The Chromatica Ball“ ist am 17. Juli 2022 in der Merkur Spiel-Arena.

Wann startet der Vorverkauf? Die Tickets für „The Chromatica Ball“ werden seit 14. März verkauft. Zu bekommen sind sie etwa bei Westticket. Einige Spezial-Tickets sind derzeit nur über den Veranstalter Live Nation zu kaufen.

Was kosten die Tickets für das Lady-Gaga-Konzert? Je nach Platz kosten die normalen Tickets 71,45 Euro, 88,70 Euro oder 117,45 Euro. Es geht aber auch teurer: VIP-Tickets kosten ab 427,50. Und wer sogar ein VIP-Party-Ticket erwerben möchte, muss 518 Euro auf den Tisch legen. Dafür gibt es dann laut Live Nation unter anderem ein Merchandise-Geschenk, einen Lady-Gaga-Erinnerungspass, eine Party vor der Show mit Buffet und Getränken sowie Getränke während der Show. Zudem gibt es noch das Pitch Early Entry Package für 209 Euro, das Gold Circle Early Entry Package für 243 Euro sowie das Hot-Ticket für 267 Euro mit unterschiedlichen Leistungen.

Welche Song-Auswahl dürfen die Fans erwarten? Das Spektakel ist eine umfassende Lady-Gaga-Pop-Show. Die Künstlerin wird laut Mitteilung sämtliche Hit-Favoriten ihrer Fans spielen und auch die erste Live-Performance ihres Bestsellers und Grammy-Sieger-Albums „Chromatica“ auf die Bühne bringen.

Wo finden weitere Konzerte statt? An den Auftakt in Düsseldorf schließen sich Auftritte unter anderem in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles an.

Was ist mit Fortuna Düsseldorf? Um Lady Gaga nicht im Wege zu stehen, hat sich Fortuna Düsseldorf bereit erklärt, mit einem Auswärtsspiel in die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zu starten. „Dass wir unsere Stadt dabei unterstützen, so ein Weltklasse-Konzert nach Düsseldorf zu holen, ist absolut selbstverständlich“, wird der Vorstand der Fortuna in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Wie erfolgreich ist Lady Gaga eigentlich? Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin hat weltweit 36 Millionen Alben verkauft und 60 Milliarden Streams verbucht. Sie hat über 55 Millionen Follower auf Facebook und 51 Millionen auf Instagram. 2008 veröffentlichte die heute 35-Jährige ihr erstes Album „The Fame“. Im Mai 2020 brachte Lady Gaga ihr sechstes Studioalbum „Chromatica“ heraus. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin erfolgreich, zuletzt etwa in dem Film „House of Gucci“.

Wie lautet Lady Gagas „richtiger“ Name? Lady Gaga wurde am 28. März 1986 als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York City geboren.

(csr)