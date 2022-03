Opernscouts „Orpheus in der Unterwelt“ : „Erfrischend wie Zitroneneis“

Opernscouts „Orpheus in der Unterwelt“

Max Hopp (John Styx), Peter Bording (Jupiter), Florian Simson (Pluto) in „Orpheus in der Unterwelt“. Foto: Hans Jörg Michel

Düsseldorf Der Auftritt der Bienen in „Orpheus in der Unterwelt“ hat es unseren Opernscouts angetan. Die Inszenierung von Barrie Kosky endete mit einem Friedensappell.

Nach der bejubelten Operetten-Premiere „Orpheus in der Unterwelt“ waren auch die fünf anwesenden Opernscouts begeistert von Barrie Koskys opulenter Inszenierung – mit kleinen Einschränkungen. Gänzlich unberührt vom Kriegsgeschehen in der Ukraine ging das Amüsement jedoch nicht über die Bühne. Wohl jeden Besucher bewegte beim Schlussapplaus das riesige Transparent in Regenbogenfarben mit der Aufschrift „Peace“. Ausführliche Kommentare zu „Orpheus“ demnächst unter www.opernscouts-operamrhein.com