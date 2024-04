Gesprächsreihe zur Oper Die Öffnung ist Programm

Schon seit Beginn des Jahres veranstaltet die Oper alle sechs Wochen die Gesprächsreihe „Forum Opernhaus der Zukunft“. An unterschiedlichen Orten in der Stadt gibt es Vorträge und Gespräche. Anlass dafür ist der Neubau des Opernhauses am bisherigen Standort, der schon lange für Diskussionen sorgt, auch aufgrund der hohen Kosten. Mit der Gesprächsreihe möchte die Oper sich öffnen, architektonisch und inhaltlich.