Prominenter Besuch in der Robert-Schumann-Hochschule Joris, wie verkraftet man Erfolg?

Deutscher Pop hat schon harte Zeiten hinter sich. 2017 holte Jan Böhmermann in seiner Sendung zu einem Rundumschlag gegen deutsche „Pop-Poeten“ aus und kritisierte mit seinem viel beachteten Parodie-Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ die Belanglosigkeit der Texte von deutschen Sängern, die damals in den Charts Erfolge feierten, allen voran Max Giesinger und Tim Bendzko. An Joris ging diese Kritik nicht spurlos vorbei. „Niemandem hat gefallen, dass ‚Herz über Kopf‘ ein klar erkennbarer Radiohit war“, erinnert er sich. „Bei meinem zweiten Album musste deshalb alles anders werden.“ Für „Schrei es raus“ nahm er daher viel Geld in die Hand, alles musste analog aufgenommen werden. Das dritte Album war dann eine „Emanzipation von der Emanzipation“. Die Devise dabei: Alles so nehmen, wie es kommt, ganze Chöre auch mal im Nightliner mit dem Handy aufnehmen.