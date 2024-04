Lars Eidinger „Ich kann nicht sagen, wer ich bin“

Eidinger Eigentlich lege ich die gar nicht ab. Es gibt ein tolles Kunstwerk von Erwin Wurm. Da hat er Menschen gebeten, alles anzuziehen, was sie an Kleidung besitzen. Dadurch entstanden große, fast monströse Figurinen. Und so fühlt sich das bei mir auch an. Rollen trage ich weiter mit mir rum. Die machen mich aber auch zu einer komplexen, vielschichtigeren Persönlichkeit. Es gibt bei „Peer Gynt“ am Ende das Bild mit der Zwiebel. Peer Gynt nimmt ja wie ein Schauspieler all diese Rollen an, um zu fragen, wer er ist, und um bei sich selbst anzukommen. Und dann gibt es diesen Monolog, da schält er eine Zwiebel und belegt jede Schicht mit einer gesellschaftlichen Rolle: Das bin ich als Knopfgießer, als Mutter, als Philosoph und so weiter. Und am Ende erschrickt er, weil diese Zwiebel keinen Kern hat. Weil darin nichts ist, und das, was die Persönlichkeit ausmacht, nur diese Schichten sind. Es gibt ein treffendes Zitat von Bertolt Brecht, der sagt: „Die Situationen sind die Mütter der Menschen.“ So verstehe ich das. Deshalb bin ich auch so irritiert, wenn Leute fragen: Wie ist der denn? Wie soll ich das beantworten? Ich kann ja auch nicht sagen, wer ich bin. Im besten Fall bin ich alles und nichts.