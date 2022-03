Kultur in Neuss : Ein recht außergewöhnliches Blue-in-Green-Konzert

Mit großer Spielfreude präsentierten sich die Musiker dem Publikum in der Alten Post. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Schlagzeuger Peter Weiss ließ sich bei „Blue in Green“ in der Alten Post auf spannende Diskurse mit vier sehr unterschiedlichen Gitarristen ein.

Von Martin Laurentius

Er habe in seiner langen Karriere als Jazzschlagzeuger schon mit vielen Gitarristen zusammen gespielt, aber noch nie mit einem von ihnen eine Platte gemacht, sagte der bald 73 Jahre alte Peter Weiss in der ersten Ansage beim Konzert in der Alten Post in Neuss. Um das nachzuholen, hat der Düsseldorfer Schlagzeuger das Projekt „A Conversation with Six-String People“ ins Leben gerufen, um mit drei Gitarristen, Tobias Hoffmann, 1982 geboren, Norbert Scholly, 1964 geboren, und Philipp van Endert, 1969 geboren, und einer Gitarristin, Sandra Hempel, 1972 geboren, eine aufregende, zeitgenössische Jazzmusik zu spielen.

Mit diesen vier plus dem Kölner Kontrabassisten Robert Landfermann trat Weiss aber erst einmal in der Reihe „Blue in Green“ auf, bevor es dann ins Studio geht. Im Jazz und Rock haben E-Gitarristen nicht immer einen guten Leumund. Zwar bestimmen sie oftmals den Sound und damit auch die Ästhetik dieser Stilistiken, aber allzu oft lassen sie sich auch auf technische Kabinettstückchen ein und vergessen dabei das vielleicht Wichtigste in der aktuellen Musik: Ausdruck und Persönlichkeit.

Weiss hat jedoch vier Gitarristen um sich geschart, die beides auf ihre jeweils ganz eigene Art umzusetzen wissen: die Hamburgerin Hempel, die auf ihrer halbakustischen Gitarre konzentriert phrasierend eloquente Linien spielt, während der Düsseldorfer van Endert, ebenfalls auf einem halbakustischen Instrument, oft mit unterschiedlichsten Klängen experimentiert.

Der Kölner Scholly wiederum spielt auf einer „klassischen“ Fender Stratocaster seine jazzinspirierten Single-Note-Linien gerne im Rocksound, während der gleichfalls in Köln lebende Hoffmann eine eher selten zu hörende Fender Jaguar umhängen hat, die mit ihrem ganz eigenen Klangcharakter den eigenwilligen Klangvorstellungen Hoffmanns am ehesten entspricht.