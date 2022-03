Stars beim Theaterfestival in Recklinghausen : Ruhrfestspiele zeigen Haltung

Service Nach zwei Corona-Jahren ist das Theaterfestival von Mai bis Juni wieder live zu erleben — mit politischem Statement, großen Namen und Musikacts wie Element of Crime.



Musik Die Brücke zur Musik schlägt die Deutschlandpremiere von „Tao of Glass“, in der zehn neue Kompositionen des Meisters der Minimal Music, Philip Glass, erklingen (ab 3. Juni). Außerdem hat Olaf Kröck zwei Hochkaräter für Konzerte engagiert: Am 7. Mai spielt im Ruhrfestspielhaus die Band Element of Crime um Sänger und Autor Sven Regner. Am 25. Mai tritt ebendort die franco-komorische Sängerin Imany auf, die mit Hits wie „You Will Never Know“ bekannt wurde und mit „Don’t Be So Shy“ auch in Deutschland auf Platz eins stand.