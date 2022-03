Evangelische Gemeinden in Moers und Umgebung : Glockengeläut und Gebet für russische Demonstranten

Am 10. März sollen die Kirchenglocken erklingen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Niederrhein Evangelische Kirchenkreise rufen zum gemeinsamen Gedenken am 10. März auf. Kirchenglocken erklingen, dazu können menschen ein Friedensgebet sprechen: Es geht um die Opfer des Krieges in der Ukraine und Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg öffentlich die Stimme erheben.

Als am 24. Februar Wladimir Putin seinen Truppen den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gab, gingen bereits wenige Stunden später, etwa um zehn Uhr, die ersten Demonstrantinnen und Demonstranten in Russland auf die Straße, um gegen die Kriegspolitik ihres Präsidenten zu demonstrieren. Sie wurden festgenommen. Seitdem setzen Mutige trotz Verbots durch ihre Demonstrationen immer wieder öffentlich Zeichen gegen den Krieg. Zwei Wochen später, am 10. März, werden um zehn Uhr, der Stunde der ersten Demonstrationen vor zwei Wochen, in vielen Kirchen der Städte Duisburg, Dinslaken, Moers, Wesel und der Region Niederrhein die Glocken läuten.

Das Friedensläuten ist eine gemeinsame Aktion der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Moers (dieser erstreckt sich von Rheinhausen bis Alpen) und Wesel zusammen mit den katholischen Stadtdekanaten Duisburg und Moers. Damit möchten die Kirchen Menschen in Duisburg und am Niederrhein einladen, am 10. März genau um zehn Uhr ein gemeinsames Friedensgebet für die Opfer des Krieges zu sprechen und der Demonstrierenden in Russland zu gedenken, der Friedenstifterinnen und Friedensstifter, die durch ihr Handeln viel riskieren. Der Text des Friedensgebetes ist auf den Internetseiten der Kirchenkreise und Dekanate zu finden. Zudem werden in den Städten Gotteshäuser an zentralen Orten geöffnet sein, wo das Gebet in Gemeinschaft gesprochen werden kann: Im Kirchenkreis Moers ist es die Stadtkirche Moers.