Krankenhaus in Moers : Bethanien sucht Pflegekräfte für neues Bettenhaus

Pflegedirektorin Angelika Linkner (grüne Jacke) mit den Stationsleitungen des neuen Bettenhauses. Foto: Stiftung Krankenhaus Bethanien

Moers Der Betrieb in dem neuen Gebäude an der an der Klever Straße soll Anfang Juli starten. Es wird über 71 Patientenzimmer mit 100 Betten verfügen. Interessenten können sich schriftlich bewerben oder das Bewerbercafé der Pflegedienstdirektion besuchen.

Examinierte Pflegekräfte können sich ab sofort bewerben: Die Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers sucht neue Kollegen und Kolleginnen für das Bettenhaus an der Klever Straße, das Anfang Juli in Betrieb gehen wird. Das dreigeschossige Gebäude wird nach Fertigstellung über 71 Patientenzimmer mit insgesamt 100 Betten verfügen. Auf den drei Stationen arbeiten künftig multiprofessionelle Teams der Pneumologie und Thoraxchirurgie, der chirurgischen Abteilungen des Krankenhauses wie der Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie sowie der Fachbereiche der Inneren Medizin, der Gastroenterologie und der Kardiologie.

Jeweils zwischen 28 und 36 Betten wird es auf den drei Stationen geben, teilte das Krankenhaus weiter mit. „Was alle gemeinsam haben: Sie sind nach aktuellen Standards einer modernen Gesundheitseinrichtung konzipiert und umgesetzt.“ Der Bereich Pflege sei bei der Planung des Hauses von Anfang an eingebunden gewesen und habe eigene Wünsche und Ideen eingebracht, wie die Räume für die Arbeit der Pflegekräfte optimal genutzt werden können.

„Wir haben die Stationen so geplant, dass zum Beispiel die Wege zu allen Versorgungseinheiten so kurz wie möglich sind“, berichtete Pflegedirektorin Angelika Linkner. Außerdem haben die Planer im Vorfeld ein Musterzimmer eingerichtet, in dem sie Lösungen für ergonomisches Arbeiten testen konnten. Praktische Details wie kontaktlose Türöffner sollen das tägliche Arbeiten auf den Stationen erleichtern, und die elektronische Patienten- und Pflegedokumentation werde bereits im Krankenhaus umgesetzt.

Für weitere Entlastung der Pflege im neuen Bettenhaus sollen Servicemitarbeiter wie Hotelfachkräfte, ein Patientenbegleitservice, Stationssekretariate, Empfangspersonal und ein Blutentnahmedienst sorgen. Tätigkeiten wie Bettenaufbereitung, Reinigung und Transportdienste fallen nicht in den Aufgabenbereich der Pflegeteams, die sich dadurch ausschließlich ihren pflegerischen Tätigkeiten widmen können.

Für die neuen Mitarbeiter gibt es in der Stiftung Bethanien ein Einarbeitungskonzept. Mentoren und Praxisanleiter begleiten die neue Pflegekräfte in den ersten Wochen an ihrem Arbeitsplatz. „Wir haben im gesamten Krankenhaus einen guten Mix aus erfahrenen und jüngeren Kolleginnen und Kollegen“, sagte Linkner. Zudem setzte die Stiftung Bethanien auch auf eine gute Personalstärke. Die Einrichtung einer neuen Beobachtungsstation, der Ausbau des Intensivbettenbereichs, das Hinzukommen von Intermediate-Care-Betten, die Neustrukturierung der Zentralen Notaufnahme: Durch die Erweiterungen einzelner Bereiche seien in den vergangenen zwei Jahren insgesamt über 120 Vollzeitstellen in der Pflege aufgestockt worden. Linkner: „Auf jeder Station im Krankenhaus sind zwei examinierte Pflegekräfte im Nachtdienst. Das wollen wir auch im neuen Bettenhaus so fortführen.“ Die Pflegedirektorin liefert weitere Argumente für eine Bewerbung oder ein kurzes Kennenlerngespräch beim Bewerbercafé für Pflegekräfte: „Die Dienstpläne werden acht Wochen im Voraus erstellt, und auch Wünsche in Bezug auf die Einsatzzeiten können bei den Stationsleitungen hinterlegt werden.“ Dazu kämen viele Fort- und Weiterbildungsangebote der Bethanien-Akademie.

Wer Interesse hat, muss nicht einmal eine Bewerbungsmappe versenden, sondern könne zum Bewerbercafé kommen, zu dem die Pflegedirektorin dienstags einlädt: „Wir möchten Interessierte bei einem Kaffee kennenlernen und besprechen, ob beispielsweise bestimmte Interessen an Fachabteilungen bestehen. Im Gespräch können sie ihre Kompetenzen schnell auf den Punkt bringen, und genau diese Chance wollen wir ihnen ohne große Hürden geben.“

Das Bewerbercafé findet jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr statt. Ort ist die Pflegedirektion auf der ersten Etage in Haus S auf dem Bethanien-Gelände. Kontakt: pdl@bethanienmoers.de, 02841 200-2419, www.bethanien-moers.de/karriere/ueberblick.

(RP)