Debatte um Bundeswehr-Ausgaben : „Es geht nicht um Aufrüstung“

„Maximal unsensibel“: Bernd Reuther von der FDP. Foto: Maike Maier

Wesel/Moers Eine offene Debatte um die höheren Ausgaben für die Bundeswehr hält der FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther für verantwortungslos. Er widerspricht somit auch seinem Kollegen Jan Dieren (SPD) deutlich.

Die Nähe zwischen SPD und FDP ist recht neu. Noch wenige Wochen vor der Wahl hielt etwa Wesels FDP-Abgeordneter Bernd Reuther es für ziemlich unwahrscheinlich, dass seine Fraktion Olaf Scholz zum Kanzler wählt. Nun bilden Liberale und Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen die Bundesregierung – und SPD und FDP sitzen im Plenum sogar nebeneinander. Die Nähe ist also auch räumlich hergestellt. Doch das heißt längst nicht, dass man sich nun immer einig wäre.

Zwischen den Regierungsfraktionen in Berlin wird eifrig über die Bundeswehr-Pläne diskutiert, die Kanzler Olaf Scholz am Sonntag vor einer Woche in einer Sondersitzung des Bundestages skizziert hatte: 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Truppe und die Anhebung des Wehretats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Während die Grünen dazu mahnen, das Sondervermögen nicht nur in Aufrüstung zu stecken, sondern etwa auch in russlandunabhängige Energiequellen, hatten einige Sozialdemokraten die Finanzpläne grundsätzlich infrage gestellt. Etwa der Moerser SPD-Abgeordnete Jan Dieren, der auch im Vorstand der Parlamentarischen Linken, dem linken Flügel der Fraktion, sitzt. Er hatte unserer Redaktion gesagt, sich gegen die Pläne zu stellen, weil er sie für das falsche Zeichen halte.

„Falsches Zeichen“: Jan Dieren von der SPD. Foto: Fionn Große

Bernd Reuther widerspricht seinem Ampel-Kollegen deutlich. Es sei „maximal unsensibel“ von Dieren, diese Frage öffentlich diskutieren zu wollen. „Man muss seiner Verantwortung als Abgeordneter auch gerecht werden“, sagte Reuther. Es sei zwar in Ordnung, die Pläne intern zu diskutieren, aber man könne sie „nicht so öffentlich infrage stellen“, das sei heikel, so Reuther. „Das ist keine x-beliebige Sachfrage, über die man ganz normal diskutieren kann“, sagte er. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass Dieren mit seiner Kritik Erfolg hat: „Das wird nicht funktionieren, sonst kann Jan Dieren sich einen neuen Bundeskanzler suchen.“

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine habe sich die Lage grundlegend verändert. Darauf müsse man reagieren, befand der FDP-Politiker, der auch verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Auch die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels beim Wehretat sei richtig. „Das ist notwendig, um innerhalb Europas zu zeigen, wie ernst die Lage ist“, sagte Reuther.