Hinweise für Krefelder Firmen : IHK informiert über Sanktionen gegen Russland

Das Webinar gibt einen Überblick über die jüngsten Sanktionsmaßnahmen der EU sowie der USA. Zugleich werden die Auswirkungen auf vertragsrechtliche Aspekte beleuchtet.

Neben der humanitären Katastrophe wird die russische Invasion in der Ukraine auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Region haben. Um die Unternehmen so gut wie möglich zu unterstützen, lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein für Donnerstag, 10. März, 9.30 bis 11 Uhr, unter dem Titel „Russland: Aktuelle Sanktionsmaßnahmen“ zu einem kostenfreien Webinar ein. „Die Erweiterung der Sanktionsmaßnahmen wirken sich auf die Geschäftsabwicklungen der Unternehmen im unterschiedlichen Maße aus“, sagt Jörg Schouren, IHK-Referent für Außenwirtschafts- und Zollrecht. „Um weiterhin regelkonform zu agieren, müssen die Unternehmen die Sanktionsmaßnahmen kennen.“