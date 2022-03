Beliebte Veranstaltung in Moers : Anmeldung für City-Trödel am 1. Mai startet bald

Der Trödelmarkt in der Innenstadt ist sehr beliebt. Foto: Moers Marketing

Moers Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr startet die Moers Marketing wieder den beliebten Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt. Vier Termine von Mai bis September sind geplant. Bei den Standplätzen werden Moerser und Moerserinnen bevorzugt.

Der erste Trödel zum Moerser Frühling auf der Homberger Straße am 3. April ist bereits ausgebucht. Nun können sich Fans bald für den ersten City-Trödelmarkt, am Sonntag, 1. Mai, 11 bis 17.30 Uhr bewerben. Wer am großen Trödelmarkt in der Innenstadt teilnehmen möchte, kann sich ab dem 14. März über die Internetplattform des Moerser Stadtmarketings (www.moers-stadtportal.de) bewerben. Wer keinen Internetanschluss hat oder über keine eigene E-Mail-Adresse verfügt, kann sich auch schriftlich unter Angabe der eigenen kompletten Postanschrift mit Telefonnummer um einen Standplatz bewerben bei der Moers Marketing, Sabine Opgen-Rhein, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers.

„Wir hoffen, dass in diesem Jahr an drei Sonntagen in der Moerser Innenstadt groß und ausgiebig getrödelt werden darf“, sagte Sabine Opgen-Rhein vom Team der Moers Marketing. Von Omas antiken Porzellantassen über seltene Schallplatten und ausgefallene Kleidung bis hin zu buntem Kinderspielzeug, werde dann nahezu alles auf dem beliebten Trödelmarkt zu finden sein, was sich auf Dachboden und Keller gesammelt hat. Die Verkäufer dürfen ausschließlich privaten „Hauströdel“ und keine Neuware anbieten.

Drei Viertel der Standplätze werden an Moerserinnen und Moerser vergeben, ein Viertel geht per Zufallsverfahren an Trödelfreunde aus der Region. Für gemeinnützige Vereine reserviert das Stadtmarketing jeweils fünf Plätze kostenfrei. Auch für sie werden die Bewerbungen über das Bewerbungsformular im Stadtportal www.moers-stadtportal.de oder schriftlich entgegen genommen. Bei mehr als fünf Bewerbern werden die Plätze per Zufallsverfahren vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle weiteren Informationen gibt es unter www.moers-stadtportal.de oder telefonisch beim Team der Moers Marketing unter 02841 8822613.

Die Trödeltermine 2022 in der Innenstadt in der Übersicht: Sonntag, 1. Mai (Bewerbungsfrist: 14. bis 27. März), Sonntag, 17. Juli (Bewerbungsfrist: 2. bis 15. Mai) und 18. September (Bewerbungsfrist: 18. bis 31. Juli).

(RP)