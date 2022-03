Fußball-Kreisliga A : FC Meerfeld erreicht die Meisterrunde

Kreis Das 2:2-Remis gegen Viktoria Alpen war Ausbeute genug, um auf Platz acht zu klettern. Der Rumelner TV gewann zwar mit 3:1 gegen den SV Millingen, muss in der Rückrunde aber in der Abstiegsrunde weiterspielen.

FC Meerfeld – Viktoria Alpen 2:2 (1:0). Zweimal gingen die Gastgeber in Führung, zweimal kamen die Alpener zurück. Linus Schlebusch sorgte nach sechs Minuten für das 1:0. Viktoria-Kapitän Tobias Esper musste wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einer schwachen ersten Halbzeit der Gäste stellte Marian Nederkorn mit seinem siebten Saisontreffer auf 1:1 (48.). Nils Speicher verschoss nach einer Stunde einen Handelfmeter. Die Meerfelder machten es vom Punkt besser. Frederic Böhme versenkte den durch Keeper Yannick Eickschen verursachten Strafstoß zum 2:1 (71.).

Speicher markierte eine Viertelstunde vor Schluss den Endstand. In Folge eines Gerangels sah Dan Tooten noch die Rote Karte (85.). „In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner gut in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Leider haben wir in wenigen Tagen vier Punkte verschenkt“, ärgerte sich Coach Marcel Blaschkowitz. Bei den Hausherren musste Stefan Hoffmann nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz.