Basketball-Landesliga : Rheinberg geht mit einem Derbysieg in die Aufstiegsrunde

Tolga Türk spielt mit Rheinberg um den Oberliga-Aufstieg. Foto: Michael Ertelt

Kamp-Lintfort/Rheinberg Die TuS 08-Herren bezwangen in der letzten Vorrunden-Partie die BG Lintfort III mit 106:31. Thomas Achtermeier steuerte 38 Punkte bei. Am 19. März steht das erste Relegationsspiel zur Oberliga an.

Die Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben die Vorrunde in der Landesliga mit einer knappen Niederlage und einem Kantersieg beendet. Gegner war jeweils die BG Lintfort III. Die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Schrader nimmt als Tabellenerster an der Aufstiegsrunde teil.

Am Freitagabend verloren die Rheinberger zunächst in Kamp-Lintfort knapp mit 66:70. Im zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen waren dem Spitzenreiter die schweren Beine anzumerken. „Es war eine unglückliche Niederlage nach einer schlechten Leistung“, sagte Schrader. Angetrieben durch den schwachen Auftritt am Vortag präsentierte sich die Mannschaft des TuS 08 nur 24 Stunden später in eigener Halle wieder von ihrer „Schokoladenseite“. Mit 106:31 (48-17) ließ der Aufstiegsaspirant dem Gast aus Lintfort keine Chance und spielte sich in einen Rausch.

Schrader: „Von den schweren Beinen war dann auch nicht mehr viel zu spüren, denn mit schönem Team-Basketball war das Spiel zur Halbzeit schon gelaufen.“ Thomas Achtermeier, der nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Fahrt kommt, war überhaupt nicht zu stoppen und legte starke 38 Punkte auf. „Dennoch war der Sieg eine super Leistung des gesamten Teams, das mit tollen Kombinationen die volle Halle zum Jubeln brachte“, resümierte Schrader. Mit dieser Leistung seien die Rheinberger für die Aufstiegsrunde bestens gewappnet. Punkte: Achtermeier (38), Türk, Wönnmann (je 16), Schrader (14), Hussmann (10), Cebir, Fuss (je 4), Meier, Nguyen (je 2). Der TuS 08 nimmt acht Punkte mit in die Aufstiegsrunde. Gezählt werden die eingefahrenen Zähler gegen den Zweit- und Drittplatzierten aus der Vorrunde.

Mit der bestmöglichen Ausbeute tritt Rheinberg jeweils in Hin- und Rückspielen gegen die drei Bestplatzierten aus der anderen Vorrunden-Gruppe an. Schwarz-Weiß Essen III geht ebenfalls mit acht Punkten in die Relegationsrunde zur Oberliga, an der sechs Mannschaften teilnehmen und die Mitte Mai endet. Die anderen vier Teams können zwei Zähler vorweisen.

Die Saison setzt sich für den TuS 08 am 19. März, 20 Uhr, im Heimspiel gegen Polizei SV Wuppertal fort. Die „Dritte“ der BGL möchte in der Platzierungsrunde den Klassenerhalt klarmachen. Erster Gegner ist am 18. März zu Hause der HSV Solingen-Gräfrath II.

(put)