Aus Moers, Rheinberg und Xanten : Diese Schulen gewinnen Knete für die Fete

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in den Filder Benden drehten in der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein. Foto: Spk Foto: Spk

Moers Abschlussklassen von acht Schulen aus der Region hatten zuvor selbst gedrehte Videos eingereicht. Wo das Final-Video jetzt zu sehen ist.

Das Finale der achten Staffel von „Knete für die Fete“ ist jetzt als Video auf den Social-Media-Kanälen der Sparkasse am Niederrhein zu sehen. In vier Minuten erinnert Sparkassenchef Giovanni Malaponti kurz an das Zwischenergebnis nach dem Online-Voting, bevor er die Zuschauer zum Finale in sein Büro bittet. Dort warten bereits die zugeschalteten Jurymitglieder Verena Witthaus, Christian Schürmann, Markus Grimm, Mark Bochnig und Manuel Kutz. Nach und nach werden die erfolgreichen Schülerteams bekannt gegeben, ergänzt von Ausschnitten aus den Gewinner-Videos. Abschlussklassen von acht Schulen aus der Region hatten zuvor selbst gedrehte Videos eingereicht. Die Beiträge konnten bis zum 31. Januar auf der Aktionsseite der Sparkasse hochgeladen werden. Am 4. Februar startete das Online-Voting. Diese Voting-Rangliste wurde dann mit der Rangliste einer Fachjury verrechnet.