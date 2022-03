Krieg in der Ukraine : Erste Geflüchtete erreichen die Grafschaft

In den Wohncontainern an der Filder Straße wird jetzt zusätzlicher Platz für Geflüchtete aus der Urkaine geschaffen. Foto: Norbert Prümen

Grafschaft In Moers wird zusätzlicher Platz für Familien in der städtischen Unterkunft an der Filder Straße geschaffen. In allen Städten bieten Privatleute Wohnraum für Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind.

Von Julia Hagenacker, Anja Katzke und Anja König

Sie haben ihr Zuhause Hals über Kopf verlassen. Mehr als eine Million Menschen sind nach aktuellen Angaben der Vereinten Nationen bereits vor den Angriffen der russischen Armee in die Nachbarländer der Ukraine geflohen. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Auch in der Grafschaft sind am Wochenende die ersten Geflüchteten angekommen.

In Moers seien bislang 16 Personen – ausschließlich Familien – in der städtischen Unterkunft an der Filder Straße untergebracht worden, 14 weitere über private Verbindungen bei Verwandten und Bekannten, sagte am Montag Stadtsprecher Klaus Janczyk. Dass es dabei nicht bleiben wird, dass weitere Menschen Schutz und ein Heim, zumindest auf Zeit, in der Grafenstadt suchen werden, ist allen klar. „Darauf sind wir vorbereitet“, sagte Janczyk.

Info Stadt Moers schaltet Hotline für ehrenamtliche Hilfsangebote Hotline Für Fragen hat die Stadt Moers unter der Telefonnummer 02841 201-209 eine Hotline eingerichtet. Dort können unter anderem Angebote für Wohnungen und ehrenamtliche Unterstützung platziert werden. Fragen sind auch per Mail an soziales@moers.de möglich.



Servicestelle Die Servicestelle Zuwanderung der Stadtverwaltung Moers steht als erste Ansprechpartnerin für die Geflüchteten zur Verfügung. Sie erhalten dort Hilfe beim Ankommen und bei der Bewältigung des Alltags in der jeweiligen Landessprache. Ehrenamt In Moers engagiert sich unter anderem das Netzwerk Mitte Moers ehrenamtlich für Geflüchtete aus vielen Ländern. Die Mitglieder leisten Hilfe und Selbsthilfe für diese Personen und Familien. Sie organisieren Aktionen, informieren über Veranstaltungen und helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen geflüchteter Menschen. Sie freuen sich über alle Bürger und Bürgerinnen, die bei diesen Aufgaben unterstützen wollen und die Integration fördern. Kontakt: Stephan Nies, Telefon: 0151 42105704

Kamp-Lintfort Die zuständigen Ansprechpartner der Stadtverwaltung für alle Anfragen sind telefonisch unter 02842 912330 und 0174 4902207 oder persönlich in der fünften Etage des Rathauses, Zimmer 523, zu erreichen. Aktuell sucht die Stadtverwaltung nach Personen, die beim Dolmetschen unterstützen können. Hilfsangebote wie Unterbringungsmöglichkeiten, Dolmetscherhilfen oder andere Unterstützungsangebote sind bitte an die zentrale Mailadresse ukrainehilfe@kamp-lintfort.de zu richten.

Die Verteilung von Flüchtigen auf die Bundesländer und Kommunen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Legt man diesen an, bekäme Moers – für den Fall, dass 100.000 Flüchtende nach Deutschland kommen – rund 100 Personen zugewiesen. „Diese Menschen könnten wir ohne Probleme unterbringen“, sagte Janczyk.

In den Wohncontainern an der Filder Straße war in der vergangenen Woche noch Platz für rund 60 Menschen. Platz für 50 weitere Schutzsuchende wird dort jetzt geschaffen, indem Einzelbewohner von der Filder Straße zur Franz-Haniel-Straße umziehen. Letztere Unterkunft ist momentan für alleinreisende Männer vorgesehen. „Außerdem gibt es viele private Angebote von Vermietern, die ein Zimmer, eine Wohnung oder sogar ein Haus zur Verfüng stellen wollen“, sagte der Stadtsprecher. „Diese Angebote schauen wir uns alle an.“ Auch ein kleines Kontingent an Kita-Plätzen will die Stadt Moers bereitstellen.

Auch in Neukirchen-Vluyn sind am Wochenende erste Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das bestätigte Margit Ciesielski, Erste Beigeordnete der Stadt, am Montag auf Nachfrage: „Wir wissen aktuell von zehn Personen, die allesamt privat – meist bei Verwandten – untergekommen sind. Diese haben sich heute Morgen bei uns im Rathaus gemeldet und registrieren lassen.“

Offiziell zugewiesen wurden der Stadt noch keine ukrainischen Flüchtlinge, die städtischen Unterkünfte blieben bislang unberührt. Aktuell sei ein Bericht über die Hilfsangebote in Neukirchen-Vluyn für Geflüchtete aus der Ukraine in Vorbereitung, der als Tagesordnungspunkt für den nächsten Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport am 16. März festgelegt wurde und bereits in den nächsten Tagen auf die Homepage der Stadt gestellt werden soll.

Im Moment habe man noch viele Informationen zu verarbeiten, es gebe noch Ungereimtheiten unter anderem, was die finanzielle Absicherung der Geflüchteten betreffe, so Ciesielski. „Wir wissen ja noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Trotzdem bereiten wir uns natürlich vor. Dabei arbeiten wir eng mit der Grafschafter Diakonie und der Direkten Flüchtlingshilfe zusammen.“