Fußball-Kreispokal : Große Vorfreude aufs Flutlicht-Derby Alpen gegen Veen

Kreis Am Mittwochabend treffen im Viertelfinale die Viktoria und Borussia aufeinander. Zeitgleich stehen sich der TuS Xanten und GSV Moers gegenüber. Die Partie zwischen dem SV Scherpenberg und Fichte Lintfort wurde verlegt.

Seit Wochen wird auf den Fußballplätzen in Alpen und Veen über diese Fußballpartie gesprochen. „Es ist für meine Jungs und das Umfeld das Spiel der Spiele in dieser Saison“, sagt Marcel Blaschkowitz, der Trainer der gastgebenden Viktoria. Am 9. März, 19.30 Uhr, stehen sich auf dem Kunstrasen am Schulzentrum im Kreispokal-Viertelfinale unter Flutlicht seine A-Liga-Mannschaft und das Bezirksliga-Team aus dem Krähendorf gegenüber. Ein Derby, das es zuletzt Anfang August 2019 gab. Damals gewannen die Veener mit 2:0 und zogen in die zweite Runde des Kreispokals ein. Am Mittwoch, ebenfalls um 19.30 Uhr, kämpfen die Bezirksligisten TuS Xanten und GSV Moers um ein weiteres Halbfinal-Ticket.