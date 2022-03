Veranstaltungen in St. Tönis und Vorst : Eine Kerze für den Frieden in der Welt

Gemeindereferentin Regina Gorgs, der evangelische Pfarrer Christian Dierlich aus St. Tönis, Bürgermeister Uwe Leuchtenberg, Pfarrer Thomas Eicker, Leiter der GdG, und Martin Gohlke, evangelischer Pfarrer in Vorst (von links), sprachen beim Friedensgebet in St. Tönis. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

Tönisvorst Die katholischen und evangelischen Kirchen in Tönisvorst laden für montags zum Friedensgebet ein. Der Auftakt war jetzt auf dem Rathausplatz in St. Tönis.

Etwa 100 Menschen sind am Montagabend auf dem Rathausplatz in St. Tönis zusammengekommen, um für Frieden in der Ukraine und in Europa zu beten. „Es ist wenig, was wir tun können“, sagte Regina Gorgs, Gemeindereferentin der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst, „aber wir können beten und eine Kerze anzünden.“

Die katholischen und evangelischen Kirchen von Tönisvorst hatten zum Friedensgebet eingeladen. In der Fastenzeit soll es jetzt jeden Montag um 18 Uhr abwechselnd in St. Tönis und Vorst eine kurze Gebetseinheit geben. „Wir haben den tiefen Glauben, dass wir in Frieden leben wollen, für Frieden einstehen und den Frieden in die Welt bringen“, sagte Christian Dierlich, Pfarrer der evangelischen Gemeinde St. Tönis.

Begleitet vom Posaunenchor der evangelischen Gemeinde, sangen die Kirchenvertreter und die Gäste ein deutsch-polnisches Friedenslied. Abschließend wurden Kerzen angezündet und verteilt. Ein kleines Licht der Hoffnung in einer dunklen und für viele Menschen beängstigenden Zeit.