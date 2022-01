Dreikönigssingen in Mönchengladbach : Sternsinger im Maria Hilf – ohne Gesang, mit Segen

Mönchengladbach Der neue Geschäftsführer Paul Schneider empfing erstmals die Sternsinger. Ihm ist es ein besonderes Anliegen, die Tradition trotz Pandemie fortzuführen.

Auch wenn sie es bedauerten, den Gang mit Gesang und Segen in den Stationen nicht wie gewohnt mit den Patienten erleben zu können, überwog in den Kliniken Maria Hilf doch die Freude darüber, mit einer Spende an die diesjährige Sternsinger-Aktion zu der „ermutigenden Entwicklung“ der Kindergesundheit in Afrika beitragen zu können.