Aktion in Hilden : Sternsinger bringen Segen an Hildener Rathaus an

Bürgermeister Claus Pommer mit den Sternsingern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Corona-konform haben Sternsinger an diesem Mittwoch den Segen am Rathaus angebracht. In diesem Jahr ziehen sie nicht von Haus zu Haus.

Der traditionelle Empfang der Sternsinger im Hildener Rathaus musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen – es gab am Mittwoch aber eine kleine Alternative: Fünf Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Jacobus besuchten das Rathaus und brachten den Segen an der Drehtür an. Bürgermeister Claus Pommer begrüßte die Abordnung im Innenhof. Das Ordnungsamt hatte dem Mini-Empfang unter den üblichen Abstandregeln und der Maskenpflicht zuvor grünes Licht gegeben.

Die Sternsinger werden in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus laufen und den Segen verteilen. Trotzdem möchte die katholische Pfarrgemeinde möglichst viele Menschen mit der Aktion, die unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ erreichen.